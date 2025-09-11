Scatta una nuova fase di lavori sulla statale 16 “Adriatica”, nell’ambito del progetto di ampliamento e riqualificazione della Tangenziale di Ravenna.

Da lunedì 15 settembre e fino a sabato 25 ottobre, sarà chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – il tratto compreso tra il km 149,500 e il km 150,240, con deviazione dei mezzi sulle nuove complanari di via Savini, già aperte in modalità di cantiere.

Le ultime lavorazioni prevedono il risanamento profondo dell’asse viario esistente e la sostituzione della barriera centrale spartitraffico. A lavori completati, la sezione stradale raggiungerà una larghezza di 20,60 metri, circa sei in più rispetto all’attuale configurazione.

L’intervento rientra nel primo stralcio funzionale di 1,45 km per un importo di circa 15 milioni di euro e fa parte del più ampio piano Anas di riqualificazione della Tangenziale, che prevede l’allargamento della carreggiata e l’installazione dello spartitraffico centrale di tipo Ndba (National Dynamic Barrier Anas).

Un’opera che, nelle intenzioni, punta a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione in uno dei tratti più trafficati della viabilità ravennate.