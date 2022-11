La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30, fino al 22 novembre prossimo, una nuova mostra su: “Fernando Orrico, la forza delle donne”, un’esposizione di sculture dell’artista ravennate Fernando Orrico, eseguite con la tecnica “raku”, una tecnica originaria del Giappone, nata in sintonia con lo spirito Zen, in grado di esaltare nelle opere l’armonia e la bellezza delle forme e legata al culto del tè.

La tecnica Raku è stata introdotta recentemente nel mondo occidentale. Si caratterizza per i suoi riflessi metallici e le cavillature che si creano nella superficie dell’oggetto. Una tecnica particolarmente complessa, che richiede all’artista molta attività di ricerca e di sperimentazioni per personalizzare e rendere “uniche” le proprie opere.

Nato a Ravenna il 15 Ottobre 1952, dal 1982 Fernando Orrico è allievo della professoressa Liliana Santandrea, della scuola d’Arte“Bartolomeo Ramenghi” di Bagnacavallo, Ravenna.

Fra i suoi soggetti, di particolare rilievo le figure femminili, sculture dove l’artista esalta metaforicamente la “forza delle donne” Inoltre ha realizzato opere d’immagini sacre di notevoli dimensioni, attualmente esposte all’interno e sulle facciate esterne di diverse chiese del nostro territorio.