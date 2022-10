La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30, fino al 18 ottobre prossimo, una nuova mostra su: La proposta della Biblioteca Classense sulla “Lettura per tutti”, del Centro per il libro e la lettura.

Esposizione di materiale proveniente dalla Biblioteca Classense, settore ragazzi, tendente a diffondere l’accessibilità alla lettura, a cura della dr.ssa Nicoletta Bacco.

Nelle vetrine della Cassa, la Classense e le biblioteche del territorio, valorizzando quanto promosso nelle loro sedi, hanno selezionato libri ad alta leggibilità per grandi e piccoli, libri tattili e in Braille, libri a grandi caratteri e con i simboli in uso alla CAA (comunicazione aumentativa e alternativa), libri senza parole e per immagini, audiolibri, dvd in LIS e con marcatori visivi, libri te- orici su disabilità e inclusione.

L’Istituzione Biblioteca Classense promuove anche il percorso di educazione alla lettura grazie al progetto presentato per il bando “Lettura per tutti”, del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, classificatosi secondo pari merito su un totale di 98 domande presentate.

Il progetto ha come obiettivo cardine quello di estendere l’invito alla lettura alle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali, che costituiscono fasce d’utenza particolarmente deboli per l’accesso alla cultura, in ciò evidenziando una rete culturale che qualifica il Comune di Ravenna come “Città che legge”.