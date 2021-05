CAI Emilia-Romagna, Extinction Rebellion Faenza, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Faenza, Federazione Speleologica Reginale dell’Emilia-Romagna, Legambiente Faenza e WWF Ravenna, dopo l’ampia partecipazione all’escursione di domenica 9 maggio sui sentieri geologici di Monte Mauro organizzano nuove escursioni legata all’iniziativa: “IN CAMMINO PER SALVARE LA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”

«“In cammino per salvare la Vena del Gesso romagnola” vuole offrire una visione d’insieme dell’immenso patrimonio naturalistico ospitato in un ambiente unico. L’obiettivo è di fornire strumenti di conoscenza e di riflessione alle comunità locali, ai pubblici amministratori e ai politici, affinché siano parte attiva per la protezione della Vena del Gesso. Tre aspetti fondamentali saranno in evidenza: la geodiversità, il carsismo e la biodiversità. In particolare, con questo “cammino” si vuole promuovere un’azione condivisa affinché la Vena del Gesso non sia ulteriormente devastata dall’attività estrattiva. Il nostro percorso terminerà infatti con una “catena umana” che ha lo scopo di ribadire la nostra opposizione al possibile ampliamento della Cava di Monte Tondo».

Prossimi appuntamenti

Domenica 23 maggio

Il paesaggio carsico nei gessi.

Camminata lungo il “sentiero degli abissi” per conoscere i fenomeni carsici di superfice e l’importanza di conservarli ritrovo ore 9,30 presso la Capanna Scout, Centro Visite Rifugio Ca’ Carnè

Sabato 5 giugno

Luogo da definire

Salvare le aree carsiche (non solo la Vena del Gesso).

Esperienze a confronto.

Forum delle associazioni che hanno aderito a “Salviamo la Vena del Gesso”. Incontro con chi, in Italia, si oppone all’estrazione mineraria nelle aree carsiche: Monti Lessini, aree gessose dell’EmiliaRomagna, Alpi Apuane (con il Coordinamento Athamanta).

Domenica 6 giugno

Luogo da definire

La biodiversità nei gessi.

Camminata guidata nella Vena del Gesso.

Domenica 20 giugno

Sasso Letroso (Borgo Rivola)

Orario da definire

Salviamo la Vena del Gessovcausa COVID.

Catena umana lungo il sentiero 705 del CAI a partire da Sasso Letroso per dire NO all’ampliamento della cava di Monte Tondo.