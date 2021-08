Nuova domenica di sport per aiutare le associazioni

Dopo la prima giornata del 18 luglio scorso, arriva il secondo appuntamento a Faenza per Sport in Unione. Domenica 22 agosto Punta degli Orti, via Calamelli e lo sferisteo Macrelli ospiteranno diverse realtà sportive che proporranno a bambini, ragazzi, adulti e anziani le attività legate alle loro discipline. Si tratta di un’iniziativa ideata per far conoscere tutte le associazioni sportive operanti sul territorio, soprattutto le discipline più di nicchia. Con la pandemia infatti molte associazioni hanno registrato un forte calo di iscrizioni.

Per partecipare sarà richiesto il Green Pass. Da settembre, le prossime date si svolgeranno negli altri comuni della Romagna Faentina.

Il programma della giornata:

al parco Liverani di via Calamelli saranno presenti la Polisportiva Zannoni, Mr Dog Faenza, Judo Faenza, Dharma (yoga), il Club Atletico Ginnastica ‘ Macellari’, il Club Atletico Tennis ‘Gaudenzi’, Le Linci – Branco podistico, la Bocciofila Pancrazi, ‘Dat’na mosa’ (ginnasticadolce) e la Pallamano Romagna Handball Faenza 1983.

Al Parco Veniero Lombardi (Punta degli orti) proporranno le loro attività il Gruppo speleologico Faentino, il Circolo scherma ‘Placci’, Training Shoot & Self Defense, Academy Gruppo frustatori, Cassani Shamrocck (dodgball), Bai Yuan Kung Fu, Atletica 85 Faenza, Scuola Libertao (tao Yin) Natural Healing Yoga, Leopodistica, Wild Dog e il Training Faenza Rugby.

Infine, nello Sferisterio Macrelli saranno presenti la Nuova scuola basket Faenza, il Tiro a segno Faenza, l’ASD e R ‘Macrelli’, il Faenza Basket Project e la società di ginnastica ritmica ‘Diamante Torelli’.

