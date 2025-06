Nuova copertura per la scuola Bendandi

Stanziati 180 mila euro dal Comune di Faenza per la ristrutturazione della copertura della Scuola Bendandi. Parte della somma, 30 mila euro, è presente nelle casse comunali. La maggioranza dei fondi arriverà invece grazie ad un prestito della Cassa Depositi e Prestiti. Dagli organi istituzionali è arrivato il via libera per sottoscrivere l’accordo. Ad inizio giugno, la giunta aveva approvato il progetto di fattibilità. Un intervento necessario visti i cambiamenti climatici che hanno colpito la nostra zona e che sempre più spesso portano alla generazione di temporali eccessivi. Sotto queste precipitazioni intense, l’attuale tetto ha più volte manifestato diverse criticità