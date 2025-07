È stato presentato lunedì 7 luglio alla Consulta di decentramento di Voltana, alla presenza di un folto pubblico, il progetto di massima per la nuova Casa della comunità e la nuova Comunità alloggio per anziani parzialmente autosufficienti.

Erano presenti la sindaca di Lugo Elena Zannoni, l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi e i progettisti, gli ingegneri Giovanni Casadio e Davide Giovannini.

Il progetto, elaborato dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il Comune di Lugo e con il distretto sanitario dell’Ausl, prevede la costruzione della nuova Casa della Comunità con un incremento di locali e spazi rispetto alla sistemazione odierna. I locali attualmente utilizzati per gli ambulatori medici e infermieristici, una volta completato il trasloco nella nuova sede, saranno adattati per ospitare una nuova Comunità alloggio, adiacente a quella esistente, per un totale di sette/otto nuovi posti letto.

L’Asp della Bassa Romagna, che è proprietaria delle strutture esistenti e del terreno dove verrà costruita la nuova Casa della comunità, finanzierà con risorse proprie la costruzione del nuovo edificio, che verrà poi dato in locazione all’Ausl, così come gli attuali ambulatori. I tempi di realizzazione, se completata la progettazione ed effettuata la gara per l’aggiudicazione dei lavori entro il 2025, dovrebbero concludersi entro il 2026.

Il costo complessivo dell’investimento sarà di circa un milione di euro.

L’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi commenta: «Dopo “Casa Mia”, il progetto per la costruzione di nove miniappartamenti per il cohousing di anziani a Bagnacavallo, questo progetto di Asp è il secondo per importanza e impiego di risorse.

Si tratta di un doppio ampliamento delle strutture che ospitano servizi sanitari e socio-sanitari già esistenti a Voltana, finalizzato a un miglioramento dell’offerta qualitativa e quantitativa di questi servizi, vista la forte richiesta legata all’andamento demografico della popolazione. In particolare è strategico per noi – osserva Giangrandi – realizzare una nuova Comunità alloggio per portare a 35 l’offerta di posti per ospiti parzialmente autosufficienti del Centro Anziani Silvagni, struttura oggi molto apprezzata e con una forte domanda. In stretto raccordo con il Comune di Lugo e con il Distretto dell’Ausl abbiamo fatto quindi una scelta che considero lungimirante, nella prospettiva di rafforzare i servizi di prossimità, in particolare nell’area nord del comune di Lugo, più distante dalla città».

«Questo progetto nasce dalla richiesta di ampliare gli spazi del servizio infermieristico per dare una risposta migliore agli utenti della Casa della comunità di Voltana, che accoglie persone da tutte le frazioni a nord del territorio – aggiunge la sindaca di Lugo Elena Zannoni – e, con grande lungimiranza, l’Asp ha colto l’occasione per pensare a un progetto complessivo che comprende anche la creazione di una nuova comunità alloggio e una nuova casa di comunità. Questo genere di sinergia è fondamentale per affrontare le sfide che pone l’andamento demografico della popolazione e la necessità di servizi di prossimità sul territorio.»