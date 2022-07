Nuova cilabile di via Lapi: proposte alternative al percorso nel parco

Il cantiere della nuova pista ciclabile di via Lapi non è ancora iniziato e già fa discutere. Così come infatti sta avvenendo per il nuovo progetto ciclopedonale ai parchi Piani e Ferrucci, sono già arrivate contestazioni all’idea di far passare il nuovo percorso per le due ruote all’interno del parco Bertoni sotto le mura faentine. Il tema è sempre lo stesso: sottrarre aree verdi alla città per la realizzazione delle ciclabili è considerato controproducente. Anche perché il percorso all’interno del parco Bertoni non riuscirebbe a garantire un passaggio in sicurezza per le bici su tutta via Lapi. Rimarrebbe scoperto infatti il tratto compreso fra le intersezioni con via Renaccio e via Mazzanti. Il tratto più stretto e più pericoloso probabilmente di via Lapi.