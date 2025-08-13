L’impianto sportivo comunale per il calcio di Mezzano, di via don Elvezio Tanasini n. 3, avrà una nuova centrale termica. Lo ha stabilito la Giunta per un investimento di 79mila e 500 euro. Il progetto esecutivo riguarda la realizzazione di una nuova struttura in muratura portante in grado di ospitare due caldaie a condensazione da 54Kw l’una e due boiler da 800 litri di capienza.

L’intervento si è reso necessario in quanto l’impianto sportivo è molto frequentato da persone di varie fasce d’età, in particolare in età scolare e il sistema di riscaldamento dell’acqua con i boiler elettrici esistenti non è in grado di garantire la piena funzionalità dei servizi in cui sono presenti 24 docce.

La struttura comprende un campo da calcio principale, regolamentare e recintato, un campo da allenamento ed altri campi minori, la biglietteria. L’Amministrazione comunale ha fatto fronte anche alla necessità di incrementare la dimensione degli spogliatoi e il numero dei servizi modificando e reinstallando strutture prefabbricate di sua proprietà.