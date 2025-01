Nuova cassa d’espansione per la sicurezza del Canale dei Mulini fra Castel Bolognese e Solarolo

Nuova cassa d’espansione realizzata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale fra Castel Bolognese e Solarolo per la messa in sicurezza del Canale dei Mulini. 4 milioni di euro l’investimento necessario, finanziato in gran parte dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un intervento progettato ben prima dell’alluvione, fra il 2020 e il 2021. I lavori si sono conclusi lo scorso anno.