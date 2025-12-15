Nuova casetta per il book crossing al parco di San Francesco

Una nuova casetta di libri al parco San Francesco inaugurata oggi dagli studenti della scuola Pirazzini. Si tratta di un nuovo progetto all’interno della strategia di collaborazione fra istituto scolastico e Comune di Faenza per la cura dell’area verde. La casetta dedicata al book crossing è stata installata grazie alla donazione, a seguito dell’alluvione, dell’Istituto Comprensivo Arcadia di Milano e grazie al contributo del Comitato Genitori della scuola Pirazzini. Il manufatto è stato realizzato da Pierpaolo Martini e decorato da Raffaella Di Vaio.