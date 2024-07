Nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Faenza: entro fine anno il via ai lavori

Dopo i rinvii degli ultimi anni, Faenza ha finalmente una programmazione dei lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco. La nuova base operativa sorgerà nell’area fra via Piero della Francesca e via Cimabue. Sarà un edificio a due piani: al piano terra l’autorimessa e la centrale operativa, al primo piano la zona notte, l’area relax e la palestra. I mezzi usciranno su via Piero della Francesca, dove, legata ad un altro progetto di urbanizzazione, sarà realizzata, anche se non nell’immediato, una rotatoria. Al ritorno dalle emergenze le autopompe rientreranno in autorimessa passando da via Cimabue.