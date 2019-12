Laboratorio in inglese e visite guidate nei siti diocesani nel periodo di Natale. Il primo gennaio apertura straordinaria pomeridiana di San Vitale

Aprirà i battenti sabato 14 dicembre la nuova biglietteria del Museo Arcivescovile. Sarà situata nell’androne del Palazzo Episcopale, accanto al bookshop del Museo Arcivescovile e sarà aperta al pubblico negli orari di visita. Fino ad ora i biglietti si acquistavano all’interno del book-shop del Museo ma la scelta di aprire uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita dei biglietti è collegata sia all’informatizzazione dei sistemi bigliettazione che a migliorare i servizi di accoglienza con personale dedicato.

Ma questa non è l’unica novità per i siti gestiti dall’Opera di Religione. Nel periodo natalizio, con un’anticipazione questa domenica, il 15 dicembre, tornano le visite guidate tra arte e spiritualità dal titolo “La Luce è nata qui” al Battistero Neoniano, alla Cappella di Sant’Andrea e alle collezioni del Museo Arcivescovile. Domenica 15 e domenica 22 dicembre il personale dell’Opera di Religione accompagnerà i turisti nel complesso episcopale del Duomo con visite focalizzate sul tema della Natività. Partenza della visita dall’androne del Museo Arcivescovile nei seguenti orari: 10.15, 11.15, 12.15, 15, 16. La visita è gratuita per i possessori del biglietto ed ha una durata di 45 minuti. Non occorre effettuare alcuna prenotazione.

È in programma invece per sabato 21 dicembre alle 14.45 al Museo Arcivescovile, “Finding the Comet”, il primo laboratorio di Natale in inglese per bambini 6-10 anni. Si tratterà di una “caccia al tesoro” guidata in inglese alla scoperta del Museo Arcivescovile. L’evento è realizzato in collaborazione con la scuola “Dream On – Language School” di Ravenna. Massimo 20 partecipanti. Laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria: 0544 541688, info@ravennamosaici.it

Apertura straordinaria della Basilica di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia nel pomeriggio del primo gennaio. La Basilica e il Mausoleo di Galla Placidia apriranno al pubblico dalle 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso 18). L’ingresso sarà regolato dal consueto biglietto cumulativo emesso per l’occasione a tariffa ridotta. Gli altri monumenti diocesani resteranno chiusi.

Infine, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020 ancora visite guidate tra arte e spiritualità dal titolo “In cammino con i magi”. La visita, della durata di due ore circa, partirà da San Vitale (ma la visita toccherà anche Sant’Apollinare Nuovo e il Museo Arcivescovile) in entrambi i giorni, alle 10.30 e alle 14.30. Massimo 30 partecipanti. La visita è gratuita per i possessori del biglietto ma è obbligatoria la prenotazione: 0544 541688, info@ravennamosaici.it