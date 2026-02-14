È stata presentata questa mattina in Piazza Kennedy a Ravenna AVIS GO!, la nuova unità mobile per la raccolta di sangue e plasma di AVIS Provinciale Ravenna.

Un evento che ha visto una buona partecipazione dei cittadini e dei volontari, che hanno visitato il mezzo, accolti dallo staff AVIS, guidato da Renzo Angeli, Presidente AVIS Provinciale Ravenna, ed hanno potuto prenotare la propria visita di idoneità alla donazione, contribuendo così ad ampliare la popolazione dei donatori attivi. Il mezzo, lungo quasi 11 metri e dotato di tecnologia avanzata, dalle prossime settimane si sposterà in tutta la provincia, offrendo maggiori opportunità di accesso alla donazione: prima tappa il 2 marzo a Russi, per poi fare tappa a Brisighella, Riolo Terme, San Pietro in Vincoli, Conselice e in altri comuni della provincia, secondo un programma che verrà reso noto attraverso i canali ufficiali dell’Associazione ed un’adeguata campagna informativa nelle sezioni comunali e nei punti di raccolta sangue dell’Associazione. Si prevedono circa 150 ‘uscite’ di AVISGo! all’anno, finalizzate a garantire una presenza regolare e capillare nei diversi Comuni del territorio, a partire da quelli più lontani dai punti di raccolta.

Presente all’inaugurazione il Sindaco di Ravenna,Alessandro Barattoni; oltre a lui la Presidente della Provincia, Valentina Palli; la consigliera della Regione Emilia-Romagna, Eleonora Proni; il Direttore Officina Trasfusionale AUSL Romagna e del Centro Regionale Sangue, Rino Biguzzi; la direttrice del Presidio Ospedaliero di Ravenna, Aura Brighenti; il Presidente AVIS Emilia-Romagna, Roberto Pasini e il Vicepresidente AVIS Nazionale, Davide Brugnati; per tutti i partecipanti c’è stato anche il benvenuto da parte di Campagna Amica di Coldiretti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle aziende che hanno sostenuto AVIS in questo importante progetto e che hanno preso parte alla presentazione: tra questi hanno ricevuto uno speciale omaggio a ricordo della giornata, Pierpaolo Rosetti, Direttore generale Conserve Italia; Ireno Lionello, Direttore generale Eurovo; Walter Morfino, membro del Consiglio di Amministrazione de La BCC e la dirigenza di Orion. Accanto a questi, hanno contribuito all’acquisto del mezzo anche Ghedauto, Consar Ravenna, Unigrà, Valvotubi e Vasini.