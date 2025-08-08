A fine luglio ha aperto a Bagnara di Romagna in Via Gramsci n. 9/A il risto-bar pasticceria “Il Salotto Goloso” gestito da Elisa Naldoni, coadiuvata dei figli Alex e Cristian e da uno staff giovane.

Al Salotto Goloso, tutti i giorni dalle 05:00 alle 20:30, è possibile consumare all’interno del locale oppure negli ampi spazi esterni, verandati e non, una colazione ricca di proposte di pasticceria fresca dolce e salata di produzione propria, un pranzo veloce sena rinunciare ai piatti genuini della tradizione romagnola rivisitata e un aperitivo con ottima stuzzicheria. Spiccano le produzioni del laboratorio di pasticceria e la ricca offerta di cocktails, che vanta anche una fornita gineria.

Fin dall’età di 19 anni Elisa ha svolto l’attività di barista e dal 2002 è diventata imprenditrice, in diversi settori. Dal 2020 gestice il bar tabacchi “E’ lì cafe” di Berlicetto, frazione di Lugo, un vivace punto di ritrovo per i giovani.

Con Il Salotto Goloso quindi raddoppia il suo impegno, coadiuvata dal suo staff. Confesercenti Lugo si congratula per lo spirito di iniziativa e augura la migliore soddisfazione professionale a Elisa alla quale la Direttrice Venturi e il Presidente Checcoli hanno portato un saluto. L’associazione si complimenta in particolar modo per la dedizione e l’impegno nel contributo che questa tipologia di attività porta nei picoli paesi e nelle frazioni dove le attività di vicinato svolgono un fondamentale ruolo di aggregazione, presidio e socialità.