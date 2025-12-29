Nuova area camper in via Ravegnana: tempo fino a giugno per realizzarla

Il Comune di Faenza avrà tempo fino al 30 giugno 2026 per realizzare la nuova area camper in via Ravegnana. L’area individuata dalla giunta si trova tra Fondo Riso e l’ex cantina Zanzi. Si tratta di un terreno di proprietà dell’Asp della Romagna Faentina, ceduto in comodato d’uso gratuito al Comune di Faenza. 78 mila euro è il fondo messo a disposizione dal Ministero per il Turismo per finanziare metà dei lavori. L’altra metà sarà a carico del bilancio comunale manfredo. Per non perdere lo stanziamento ministeriale, però, i lavori dovranno essere terminati in estate.