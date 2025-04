La Trattoria del Porto è situata in una posizione ideale a due passi dal mare, vicino a Marinara.

Una famiglia, quasi tutta in rosa, che si mette in gioco. La squadra è composta da giovani, 3 ragazze 24-26 e 19 anni, hanno lavorato nel settore ristorazione, alberghiero da diversi anni. La scommessa è quella di tenere aperto tutto l’anno, anche se Marina di Ravenna negli ultimi anni sta attraversando una crisi di identità, forse anche per la mancanza di strutture ricettive.

Alle giovani si affiancano i genitori, la madre aiuto cuoca, il padre con esperienza nel settore alberghiero e il cuoco di provata esperienza molto apprezzato a Marina di Ravenna, conosciuto come “Slim”.

Chi parla è Almina, la titolare della trattoria, “per rilanciare l’attività denominata oggi “Trattoria del Porto” abbiamo pensato di proporre una cucina semplice, di tradizione, carne-pesce, con pasta fatta in casa, come tagliatelle e cappelletti al ragù romagnolo, immancabili poi gli spaghetti alle vongole, il fritto misto di pesce e altri piatti di tradizione, senza scordare che è poi necessario, anche introdurre nel tempo qualche innovazione, in particolare durante il periodo invernale e magari in qualche ricorrenza anche serate musicali.

Continua Almina, dal mese di febbraio, abbiamo rilevato una attività di ristorazione, rinnovato il locale e le attrezzature e siamo partiti. Una breve partenza in salita, poi il flusso dei clienti è aumentato ed è abbastanza regolare, ma ancora non sufficiente. Siamo soddisfatte e confidiamo che la nostra offerta possa incontrare la soddisfazione dei ravennati e dei turisti. Anche Giulia e Denise che si occupano della sala, sono consapevoli della scommessa che tutta la famiglia ha effettuato e vedono l’aspetto positivo, affermano che nelle giornate soleggiate la trattoria è stata presa d’assalto con decine di clienti che anche nello spazio all’esterno di cui gode la trattoria, hanno potuto gustare i vari piatti proposti, Denise aggiunge, gli aperitivi vanno alla grande.

Continua Giulia, oltre al menu tradizionale di carne e pesce, a mezzogiorno abbiamo predisposto un menu a prezzo fisso accessibile agli operai che lavorano nelle aziende portuali presenti a Marina.

La Trattoria del Porto è situata in una posizione ideale a due passi dal mare, vicino a Marinara. L’ambiente è semplice ma curato con tocchi in stile marinaro che richiamano la tradizione e l’autenticità del territorio.

Conclude Almina, la nostra passione per la cucina e per l’ospitalità, è il motore che ci spinge a dare sempre il meglio. Abbiamo incontrato nei giorni scorsi anche il presidente della Proloco Marino Moroni, per presentarci e perché ci sembra importante avere rapporti con la comunità locale per confrontarci sul futuro di Marina, pensare a come far vivere Marina anche nel periodo invernale con iniziative che portino gente, che facciano vivere la località, per nostra parte cercheremo di tenere aperto tutto l’anno e di partecipare alle iniziative locali che si volessero intraprendere.

Per Info-Trattoria del Porto, Via Lungomare 61-Marina di Ravenna

Tel. 0544 61107-Cell.333 9452202