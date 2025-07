Nuova anagrafe, navette e parcheggio multipiano: le prime strategie per il centro storico

Riapertura del servizio anagrafe in centro, a Palazzo Ghigi, dove potrebbero trovare ubicazione anche uffici delle società partecipate, un nuovo sistema di parcheggi, una strategia di navette gratuite per collegare i parcheggi periferici al centro storico, la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano. Sono queste alcune strategie per il centro storico annunciate dal sindaco Alessandro Barattoni nella seduta di martedì del consiglio comunale dove il primo cittadino ha spiegato le strategie del proprio mandato alla guida della città.