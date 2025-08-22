Seconda amichevole preseason per i Raggisolaris, di scena sabato 23 agosto alle 17.30 al Flaminio di Rimini, casa della Dole, formazione di serie A2 che punta alla promozione e che nella scorsa stagione ha raggiunto la finale play off.

Sarà un impegno importante e duro per i faentini contro una delle migliori formazioni dell’A2, e l’obiettivo sarà continuare il percorso di crescita, mostrando passi avanti dopo il buon debutto contro l’OraSì Ravenna dove la squadra ha già mostrato grande affiatamento.

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

Sabato 23 agosto al Flaminio ore 17.30: Rinascita Basket Rimini (A2) – Raggisolaris

Mercoledì 27 agosto al PalaCattani ore 18.30: Raggisolaris – Andrea Costa Imola (B Nazionale)

Sabato 30 agosto al PalaCattani ore 18.30: Raggisolaris – General Contractor Jesi (B Nazionale)

Mercoledì 3 settembre al PalaCattani ore 18.30: Raggisolaris – Baskers Forlimpopoli (B Interregionale)

Sabato 6 settembre al PalaCosta ore 17: OraSì Ravenna – Raggisolaris

Venerdì 12 e sabato 13 settembre Torneo a Jesi con General Contractor Jesi, Loreto Pesaro e Virtus Imola. Semifinale venerdì 12 ore 18: Raggisolaris – Virtus Imola