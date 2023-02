Il primo Trofeo Motion di Forlì si è rivelato terreno di caccia grossa per le atlete e gli atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000. Domenica scorsa, oltre al terzo posto nella classifica per società, è arrivata una valanga di medaglie.

In campo maschile Alex Gaddoni ha vinto nei 200 farfalla facendo registrare il tempo limite per la qualificazione ai Criteria Nazionali, è giunto secondo nei 100 misti e e terzo nei 100 farfalla. Gli hanno fatto compagnia nel medagliere Nicola Tramonti oro nei 50 e nei 100 rana, argento nei 200 rana; Giacomo Bandini primo nei 50 rana, secondo nei 100 rana; Filippo Rondinini vincente nei 200 misti e terzo nei 200 farfalla; Nicola Alberani oro nei 200 dorso; Filippo Franchi primo nei 200 stile libero; Davide Ranieri secondo nei 100 stile libero, terzo nei 50 farfalla e nei 100 dorso; Francesco Fiorentini argento nei 50 dorso e bronzo nei 100 dorso; Giulio Gondoni al terzo posto nei 100 rana; Mattia Pini bronzo nei 200 stile libero; Luca Balestri terzo nei 100 stile libero.

Tante soddisfazioni anche in campo femminile: Gaia Gionta vittoriosa nei 100 rana, nei 200 rana, nei 50 stile libero; seconda nei 50 rana; Giada Minelli davanti a tutte nei 100 e nei 200 farfalla; Penelope Sangiorgi oro nei 200 misti, argento nei 50 dorso; Andrea Maltoni prima nei 100 dorso, seconda nei 50 e nei 200 dorso, terza nei 50 stile libero; Anna Bolzon vincente nei 50 rana, seconda nei 200 stile libero, terza nei 100 stile libero; Martina Venieri oro nei 100 misti nei 100 farfalla, nei 100 stile libero e argento nei 50 farfalla; Elena Sangiorgi argento nei 200 stile libero, nei 200 farfalla, bronzo nei 100 farfalla; Greta Amadei seconda nei 50 rana, terza nei 100 rana e nei 200 farfalla; Rebecca Gondoni seconda nei 200 stile libero, terza nei 200 rana; Serena Gaddoni terza nei 200 stile libero e nei 100 farfalla; Benedetta Donati bronzo nei 200 misti.

Le giovani nuotatrici e i giovani nuotatori delle categorie Esordienti A ed Esordienti B, rispettivamente allenati da Nicolò Nonni e Marco Mastrapasqua, sono stati invece impegnati domenica scorsa a Pinarella di Cervia nella prima giornata della terza prova del Torneo Invernale. Ci sono stati buoni miglioramenti nei primati personali da parte di tutti; in particolare vanno segnalati i piazzamenti di Federico Cacciari (B) vittorioso nei 50 dorso e nei 100 farfalla, Tommaso Alberelli (B) secondo nei 200 stile libero; Maria Morini (B) terza nei 100 farfalla, Sofia Boschi (b) quarta nei 200 stile libero, Filippo Cartilari (A) terzo nei 200 farfalla, Alberto Fabbri (A) terzo fra i nati nel 2011 e sesto nella graduatoria generale nei 200 misti, Linda Martelli (A) terza fra le nate nel 2012 nei 200 misti.

I nuotatori più piccoli, gli Esordienti C, allenati da Giorgia Silimbani, torneranno in gara domenica 19 marzo a Imola.

Nella pallanuoto la squadra Under 16 ha colto il primo successo dopo tre giornate nell’ambito del Girone C della fase di qualificazione del Campionato Regionale Fin domenica scorsa ha ospitato la Persicetana battendola per 14 a 10. Nel prossimo turno il team allenato da Piero Calderoni riceverà la Reggiana nella piscina di Via Marozza sabato 11 marzo alle 18.

Ha vinto in casa con il clamoroso punteggio di 28 a 0 anche la la squadra Under 13 ai danni dello Sportcenter Parma nell’incontro valido per la 7^ giornata del girone di andata del Campionato Uisp Emilia-Romagna. “I ragazzi hanno fatto un gran lavoro in difesa come mostra il risultato – commenta coach Giulia Bonoli -. I due portieri hanno fornito ottime prestazioni e sono riuscita a dare ampio minutaggio a tutti i giocatori compresi due giovanissimi dell’Acquagoal che avevo convocato”.

Dopo tre vittorie in altrettanti incontri, si è invece interrotto il momento magico della squadra Master di pallanuoto, che giovedì scorso è stata battuta a domicilio per 12 a 17 da Riccione rivelatasi più esperta ed ordinata. Il calendario del Campionato regionale Uisp vedrà i Master della società di Faenza sabato 4 marzo alle 18 in trasferta a Novafeltria nel riminese contro la Polisportiva Valmarecchia.