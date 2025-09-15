E’ ormai conto alla rovescia per i Campionati italiani di Fotografia Subacquea, che si svolgeranno di nuovo ad Otranto dopo otto anni, organizzati dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (Fipsas) che ha scelto il Nuoto Sub Faenza per allestire in ogni dettaglio la manifestazione.

L’evento si svolgerà tra lunedì 22 e domenica 28 settembre nelle acque al largo delle coste rocciose a sud delle spiagge salentine, più precisamente nell’area compresa fra Otranto e Porto Badisco, in zone stupende del Mare Adriatico come quelle attorno alla Grotta dei Cervi ed al Faro di Punta Palascia, le quali renderanno i Campionati ancora più appassionanti.

L’imbarcadero e la base logistica saranno il porto di Otranto ai piedi del Castello; le premiazioni, aperte al pubblico, si svolgeranno sabato 27 settembre alle 21.30 nella storica sala Triangolare del Castello Aragonese.

“Per l’organizzazione abbiamo il completo sostegno tecnico dello ‘Scuba Diving Otranto’ di Ursula e Stefano Levanto, che ha sede proprio nel porto di Otranto – sottolinea Antonio Marcelli (presidente del Nuoto Sub Faenza) -, oltre all’appoggio logistico di terra dell’Hotel Club Koinè ed a quello che ci assicurano sia il Comune di Otranto sia la Lega Navale Italiana sezione di Otranto”.

Quattro saranno i titoli messi in palio nell’arco delle 4 giornate di gara, di cui tre Individuali (Reflex, Compatte e Smartphone) ed uno per Società.

Il Campionato Individuale Reflex avrà la durata di due giornate, mentre sia il Campionato per Società sia i Campionati Individuali Compatte e Smartphone si disputeranno in un’unica giornata; questi ultimi due si svolgeranno infatti contemporaneamente venerdì 26 settembre.

“Questo importante evento, oltre a essere una vera e propria rassegna dei migliori fotografi subacquei ita­liani – dichiara tra l’altro Ugo Claudio Matteoli (presidente nazionale della Fipsas) -, costituisce anche un appuntamento che darà l’opportunità di assistere a prestazioni di altissimo livello tecnico-sportivo, attraverso la realizzazione di foto che valorizzeranno e testimonieranno l’inestimabile bellezza delle profondità marine di Otranto. Ringrazio il Nuoto Sub Faenza, che, con grande passione e de­terminazione, organizza questa edizione”.

La società di Faenza punta a migliorare i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni, ma dovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza, rappresentata da diversi fotografi subacquei provenienti da tutto il Paese. Il Nuoto Sub Faenza schiera nella categoria Reflex Luca Capasso, Michele Sbrilli, Marco Bollettinari e Maria Elena Crispino, la quale si avvarrà di Rosa Donati come modella; nella categoria Smartphone Paola Bottaro con Bollettinari come assistente; mentre saranno in dieci (senza faentini) a contendersi il titolo nazionale nelle Compatte. Il Campionato per Società vedrà per Faenza una squadra con Bollettinari e Sbrilli ed un’altra con Capasso, Maria Elena Crispino e Rosa Donati.

Sul piano organizzativo il Nuoto Sub Faenza schiera Antonio Marcelli come direttore di gara e Mauro Benericetti come vice direttore, oltre a Liana Cassani, Roberto Baroncini, Andrea Giulianini e Giuliano Lolli Ceroni che completano lo Staff.

Un anno fa alla competizione nazionale svoltasi nelle acque di Ischia e Serrara Fontana nell’Isola Verde che si affaccia sul Golfo di Napoli, per il Nuoto Sub Faenza Paola Bottaro vinse nella categoria Smartphone in coppia con Marco Bollettinari in veste di assistente; nella categoria Reflex Maria Elena Crispino vinse il tema della foto Creativa, mentre Luca Capasso primeggiò nel tema Grandangolo/Ambiente; inoltre Giulia Di Domenico fu giudicata la migliore modella del Campionato.