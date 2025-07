Manca poco alla conclusione della stagione sportiva 2024-2025 per il Nuoto Sub Faenza che ormai manda in acqua solo le nuotatrici e i nuotatori delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi, che nello scorso weekend non hanno portato a casa medaglie ma un gratificante quinto posto grazie alla staffetta maschile 4 per 200 stile libero Juniores composta da Jacopo Satanassi, Luca Balestri, Mattia Pini, Giulio Gondoni nel “prologo” delle Finali per l’Emilia-Romagna del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Lunga (CRCVL).

L’importante meeting, programmato allo Stadio del Nuoto di Riccione da venerdì 18 a domenica 20 luglio, ha visto come succoso “anticipo” lo svolgimento delle gare delle staffette 4 per 100 stile libero e 4 per 200 stile libero nel pomeriggio di domenica scorsa alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna.

Guidati dagli allenatori Marco Fregnani e Fabrizio Zani, per la società faentina hanno partecipato la formazione Ragazze alla 4 per 100 stile libero e alla 4 per 200 stile libero, quella della categoria Ragazzi alla 4 per 100 stile libero e quella maschile della categoria Juniores alla 4 per 100 stile libero ed alla 4 per 200 stile libero.

“Ora andiamo alle Finali del CRCVL con la prospettiva di avere diverse soddisfazioni – commenta coach Fregnani -. Oltre alle medaglie in palio quella di Riccione sarà l’ultima possibilità per poter far registrare tempi per la qualificazione alCampionato Italiano estivo di Categoria in vasca lunga a Chianciano Terme: dall’1 al 4 agosto per la categoria Ragazzi; dal 5 al 9 agosto per Juniores, Cadetti e Seniores”.