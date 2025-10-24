Sette vittorie e tante prestazioni da podio sono il lusinghiero bilancio della spedizione del Nuoto Sub Faenza al 5° Trofeo “Città di Rimini” di nuoto andato in scena domenica scorsa 19 ottobre in vasca corta da 25 metri a 8 corsie al “Garden Sporting Center”, che per l’occasione ha fatto registrare un pienone di pubblico. II team romagnolo si è piazzato al quarto posto assoluto nella classifica per società, vinta dai padroni di casa del “Garden Sporting Center”, in questa prima manifestazione ufficiale del calendario 2025-2026 della Federnuoto regionale che ha visto sfidarsi 498 atleti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna.

Erano in gara le nuotatrici ed i nuotatori delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti.

Il Nuoto Sub Faenza ha brillato soprattutto in campo femminile: Giada Minelli (Assoluti, 2008) ha primeggiato nei 200 farfalla e si è piazzata 2^ nei 400 stile libero; doppio oro per Greta Amadei (Juniores, 2010) nei 400 misti e nei 200 farfalla; Linda Martelli (Ragazze, 2012) si è piazzata 1^ nei 100 misti, 2^ nei 400 misti, 2^ nei 100 rana e 3^ nei 200 rana; bella vittoria per Sophie Tassinari (Esordienti A, 2014) nei 100 stile libero assieme al 2° posto nei 200 stile libero. Da incorniciare poi i numerosi risultati da podio di Anna Bolzon (2009), Penelope Sangiorgi (2007), Benedetta Donati (2008), Anna Della Monica (2012), Alice Bandini (2012), Marta Zini (2012), Chiara Tamburini (2012), Arianna Pini (2012), Gaia Loreti (2011).

In campo maschile, a mettersi in evidenza è stato ancora una volta Alberto Fabbri (Ragazzi, 2011) 1° nei 200 misti, 1° nei 100 farfalla e 2° nei 100 misti. Sono tornati a casa con un carico di medaglie anche Fabio Passanti (2007); Mattia Pini (2008); Luca Balestri (2008), Giacomo Bandini (2008), Jacopo Satanassi (2009), Gian Carlo Duran (2010), Christian Di Pompeo (2011), Lorenzo Dotti (2009), Edoardo Ragazzini (2012).

“Per buona parte della squadra si trattava dell’esordio stagionale e per chi aveva partecipato alla trasferta tedesca a la possibilità di ritestarsi a pochi giorni di distanza – commenta coach Marco Fregnani -. Ci sono stati diversi miglioramenti soprattutto per i ‘nuovi’ nella categoria Ragazzi e molti sono riusciti a migliorare il tempo fatto registrare la settimana scorsa: segno che gareggiare insegna a gareggiare e le due prove ravvicinate hanno aiutato ad affrontare con maggior convinzione queste competizioni”.

Gli atleti faentini delle stesse categorie saranno nuovamente in gara sabato 1 e domenica 2 novembre al 5° Trofeo Coopernuoto in quel di Carpi, mentre già domenica prossima 26 ottobre gli Esordienti B gareggeranno a Mirandola al 5° Trofeo Unisport sempre in vasca corta da 25 metri.