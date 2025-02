Altri campioni e nuove medaglie sono arrivati al Nuoto Sub Faenza dalla seconda ed ultima giornata del Campionato Emilia-Romagna Master di nuoto andata in scena a Riccione, dove si sono confrontate 68 società e hanno partecipato 900 atleti. Lo squadrone faentino ha partecipato con 21 atleti e nella kermesse conclusiva ha aggiunto 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi al bottino della prima giornata per un totale di 8 campioni regionali, 9 secondi posti e 5 terzi posti. Domenica scorsa Stefano Schiumarini (M65) ha battuto tutti nei 100 metri misti. Gabriella Garavini (M60) ha conquistato due medaglie d’argento, nei 50 farfalla e nei 100 stile libero; Silvia Calderoni (M50) ha ottenuto il secondo posto nei 100 misti e il terzo nei 50 farfalla; Veronica Molnar (M50) ha preso il bronzo nei 100 misti, così come Elettra Frassineti (M30) nei 100 misti, Dylan Tozzi (M30) nei 50 farfalla e Luca Stroppa (M20) nei 50 rana. L’ultimo titolo regionale di questo Campionato, prima volta in assoluto per una staffetta del Nuoto Sub Faenza Master, se lo aggiudica la 4 per 50 stile libero mista M200 composta da Gabriella Garavini, Stefano Schiumarini, Silvia Calderoni e Jacopo Budelazzi, che per soli 9 centesimi di secondo si lascia dietro la squadra di San Marino.

Le gare di qualificazione ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta (CRCVC) hanno occupato gli ultimi due weekend dei nuotatori agonisti: per questa importante competizione dell’Emilia-Romagna i portacolori del Nuoto Sub Faenza Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi sono stati impegnati sabato 8 a Riccione, domenica 9 a Forlì e sabato 15 a Riccione: generalmente non si sono registrati risultati eclatanti e le classifiche non sono ancora da considerare definitive. Tra i portacolori del Nuoto Sub Faenza va segnalato Alberto Fabbri (Ragazzi, 14), il quale, migliorandosi di oltre 1 secondo e 5 decimi, ha avvicinato la qualificazione diretta per i Criteria Nazionali nei 200 farfalla; per il resto ci sono state buone prestazioni da parte di tutti, con diversi primati personali migliorati e posizioni guadagnate nelle graduatorie regionali. Assume quindi una certa importanza il prossimo impegno domenica prossima a Forlì Al 3° Trofeo Motion, che offrirà anche l’ultima chance di qualificazione ai CRCVC.

I più piccoli nuotatori della categoria Esordienti C sono tornati in acqua domenica scorsa a Imola per la 2^ prova del Campionato Regionale Libertas, che ha visto brillare la medaglia d’oro nei 25 metri farfalla di Rita Aurora Fiorentini, la quale ha conquistato anche la medaglia d’argento nei 25 stile libero a pari merito con Alice Farneti, che a sua volta si è piazzata terza nei 25 farfalla. In campo maschile Leone Villa ha preso la medaglia di bronzo nei 25 stile libero.

Domenica impegnativa anche per le sincronette del Nuoto Sub Faenza: in mattinata le Esordienti C e B hanno partecipato a Forlì al 1° Trofeo Fin, prima tappa degli esercizi obbligatori Fin, conquistando ottimi piazzamenti. Il bilancio della manifestazione coi risultati definitivi potrà però essere stilato dopo la prossima tappa in programma il 2 marzo. Nel pomeriggio le Esordienti A sono scese in acqua con i loro balletti a Casalecchio di Reno durante il 18° Trofeo Città di Casalecchio – “Memorial Roberto Ghermandi”- 5° Trofeo Sincro Esordienti. Il Trio con Sofia Ferrucci, Elena Pederzoli e Giulia Assirelli ha conquistato un’ottima piazza d’onore; il Trio con Sofia Minguzzi, Celeste Ronconi e Martina Miele si è piazzato terzo, mentre il Duo di Elisa Brunelli e Ginevra Neri si è classificato sesto. Domenica prossima a Cesena saranno impegnate le categorie Ragazze, Juniores e Master al 6° Trofeo Uisp Sincro Insieme: per la prima volta il Nuoto Sub Faenza porterà in gara un balletto nella categoria Master, gruppo che si è formato quest’anno.

La settimana delle squadre di pallanuoto del Nuoto Sub Faenza è stata caratterizzata da luci e ombre. Anzitutto è stata rimandata a data da destinarsi la partita dei Master di mercoledì 12 febbraio a Bologna contro il team del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.). Ha vinto con un convincente 15 a 9 la squadra Under 17, che per la 4^ giornata della 1^ fase del Campionato regionale Uisp era in trasferta sabato a San Pietro in Casale per affrontare la Nuova Sportiva. Nella piscina di casa gli Esordienti Under 12 hanno giocato domenica mattina la partita valevole per la 4^ giornata del Girone A della 1^ fase di qualificazione del Campionato Fin Emilia-Romagna contro la forte Rari Nantes Bologna, la quale, prima inchiodata sul passivo di 3 a 0 in conclusione del primo tempo, è riuscita poi a prevalere per 7 a 4. Per la formazione Ragazzi Under 14 il campionato regionale Fin è ripreso domenica mattina, quando ha preso il via la 2^ fase con la partita casalinga contro la Rari Nantes Bologna, valida per la 1^ giornata di andata nel Girone D. Anche qui gli ospiti hanno fatto valere una certa preponderanza fisica vincendo per 23 a 6.