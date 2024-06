E’ con un avvio pomeridiano che domani, mercoledì 26 giugno, torna ad aprire al pubblico la piscina comunale di Solarolo: dalle 14 l’ingresso per tutti sarà di soli 2 euro.

Messo alle spalle l’anno orribile dell’alluvione causata dal torrente Senio che, oltre a spargere uno strato melmoso sull’intero impianto, aveva danneggiato irrimediabilmente gli impianti tecnologici e i quadri elettrici che sono stati sostituiti, sabato scorso la piscina ha avuto un’inaugurazione dal profumo di ripresa col taglio del nastro da parte della neo sindaca Maria Diletta Beltrani.

Effettuate le ultime verifiche, è arrivato il momento tanto atteso: da domani pomeriggio si torna a nuotare nelle vasche di Via John Kennedy 4.

Da giovedì 27 la piscina solarolese tornerà a pieno regime con il nuoto libero, i corsi e gli spazi per il relax, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 20, la domenica e i festivi dalle 9 alle 20; il biglietto d’ingresso costa 8 euro, che diventa ridotto a 5 euro per gli Under 14, gli over 65 e per tutti dalle 17 alle 20, mentre i bambini di età inferiore a 6 anni

Altre informazioni si possono trovare sui siti internet www.nuotosubfaenza.it e www.piscinafaenza.com, oppure contattando il numero 335 – 7608365 anche con messaggi WhatsApp.

La piscina di Solarolo, gestita in convenzione col Comune dal Nuoto Sub Faenza con la collaborazione della Nuova Co.G.I.Sport., è formata da tre vasche: una da 25 metri e due piccole per i bambini. Una delle vasche per i bambini, da 9 metri per 5, ha l’ingresso “a spiaggia” fino a una profondità massima di 50 centimetri ed è dotata di 4 bocchette idromassaggio nella parte più profonda. A lato della piscina è aperto come sempre il bar pizzeria “Cinquepuntozero”.