Il Nuoto Sub Faenza ha fornito una buona prestazione di squadra domenica 21 dicembre a Riccione in vasca corta da 25 metri nella prima e nella seconda parte della Fase Regionale della Coppa “Caduti di Brema” di nuoto, importante competizione dove gli appartenenti alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores gareggiano in classifica unica.

Per il team romagnolo nella somma dei punteggi si ripete il risultato del 2024 con il settore maschile in crescita che va a compensare qualche punto perso dal settore femminile. Nella classifica regionale i maschi si posizionano al 18° posto, mentre le ragazze si piazzano al 13° sulle 28 società iscritte. Nella manifestazione si sono registrati gli esordi Anna Della Monica e di Beatrice Tambini ad affiancare le più esperte Anna Bolzon, Angelica Donati, Giada Minelli, Andrea Maltoni, Penelope Sangiorgi e Benedetta Donati. In campo maschile c’è stato l’esordio di Gian Carlo Duran e di Jacopo Satanassi a dare man forte a Luca Balestri, Giacomo Bandini, Alberto Fabbri, Giulio Gondoni, Fabio Passanti e Mattia Pini. Tra le migliori prestazioni al femminile in termini di punti ci sono i 675 nei 200 stile libero e i 657 nei 100 dorso entrambi nuotati da Andrea Maltoni ed i 610 nei 200 misti per Penelope Sangiorgi; in campo maschile i 640 punti nei 100 stile libero di Jacopo Satanassi, i 625 nei 1500 stile libero di Giulio Gondoni ed i 621 nei 50 stile libero di Luca Balestri.

I tesserati del settore nuoto si ritroveranno sabato 27 dicembre alle 17.30 nella piscina principale degli impianti sportivi di Piazzale Pancrazi a Faenza per il tradizionale Trofeo Sociale in vasca corta che chiude l’ottimo 2025 del Nuoto Sub Faenza: evento aperto a tutti gli spettatori con ingresso libero.

Decisamente avara di soddisfazioni dal punto di vista dei risultati è stata invece la settimana nel settore della pallanuoto.

La squadra Master è stata sconfitta in casa giovedì 18 dai Sabadons Bologna nella 3^ giornata del Campionato regionale Uisp. Per la formazione mista allenata da Giancarlo Spoglianti il prossimo impegno sarà la trasferta di sabato 17 gennaio a Sassuolo per affrontare l’Ondablu Formigine nella 4^ giornata.

In ambito giovanile la formazione Allievi Under 16, inserita nel Girone C della prima fase di qualificazione, era chiamata ad una gara di “spareggio” alla piscina “Ferrari” di Reggio Emilia sabato 20 contro la Reggiana: i padroni di casa hanno vinto con un netto 20 a 7. Il calendario della 2^ fase del Campionato regionale Fin prevede per i ragazzi allenati da Piero Calderoni l’incontro casalingo di sabato 10 gennaio contro l’Ondablu Formigine, gara di andata della 1^ giornata nel Girone F.

Anche la squadra Ragazzi Under 14, dopo la prima fase di qualificazione nel Girone C, ha affrontato lo spareggio sempre sabato 20 in trasferta alla piscina “Ferrari” di Reggio Emilia contro l’Ondablu Formigine, seconda classificata del girone A: dopo una partita combattuta hanno avuto la meglio i modenesi per 16 a 11. I faentini torneranno in acqua domenica 11 gennaio per ricevere la Rari Nantes Romagna di Forlì nell’ambito della 1^ giornata nel Girone G della 2^ fase del Campionato regionale Fin.

Gli Esordienti Under 12 domenica 21 erano invece a Jesi per partecipare ad un torneo amichevole ad otto squadre, dove sono arrivati alla finale per il terzo posto in cui la Polisportiva Riccione ha prevalso. Prosegue intanto l’attesa per l’inizio del Campionato regionale, fissato al 18 gennaio con la trasferta a Bologna in casa della Rari Nantes.