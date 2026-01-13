Penelope Sangiorgi e Anna Bolzon mettono in cornice un primo e un secondo posto nei 100 misti a Forlì. Nuotatrici e nuotatori delle categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Assoluti (Juniores, Cadetti, Seniores) hanno partecipato al 5° Trofeo della Befana (Trofeo FP Trasmissioni) in vasca corta alla piscina comunale di Forlì. La partecipazione è stata da record: 21 società provenienti da tutta Italia ed oltre 800 atleti. Al Trofeo della Befana, riservato alle categorie Esordienti A e B, i faentini si sono classificati al quarto posto, mentre nella classifica generale (Esordienti e Assoluti) sono arrivati terzi. Per il Nuoto Sub Faenza hanno gareggiato oltre 70 atleti: dalla categoria Esordienti B fino agli Assoluti. A brillare sono state in particolare Penelope Sangiorgi (Assoluti, 2007) che si è imposta nei 100 metri misti e subito dietro Anna Bolzon (Assoluti, 2009). Ottime piazze d’onore sono state conquistate da Angelica Donati (Assoluti, 2008) nei 200 rana e da Elena Coveri (Esordienti A, 2015) nei 50 rana mentre la staffetta Assoluta maschile si è piazzata terza nella 4 per 50 stile libero. “Anche quando non è stato raggiunto il podio, sono stati migliorati diversi primati personali – commenta coach Marco Fregnani -. Tutti i nostri atleti sono scesi in acqua agguerriti e pronti a mettersi alla prova”.

Domenica prossima 18 gennaio nella piscina comunale di Faenza saranno di scena i bambini della categoria Esordienti C nella prima prova del Campionato regionale Libertas. Juniores, Cadetti e Seniores saranno in gara al Campionato Regionale Assoluto Fin in vasca lunga sabato 24 e domenica 25 alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna, mentre solamente domenica 25 tutti gli Esordienti (C, B ed A) saranno impegnati a Forlì nella prima parte della Combinata degli Stili in ambito Uisp.

Nel settore della pallanuoto giovanile la formazione Allievi Under 16 ha battuto l’Ondablu Formigine per 11 a 7 nella gara casalinga di andata della 1^ giornata nel Girone F della 2^ fase del Campionato regionale Fin. “E’ stata una delle più belle partite degli ultimi anni – commenta coach Giulia Bonoli che nell’occasione ha sostituito il collega Piero Calderoni -. Il gruppo è giovane, più della metà è al primo anno e così il portiere: un Under 14 nato nel 2012. L’inizio è stato un po’ timido ma siamo stati comunque sempre in vantaggio; si poteva fare in po’ di più come punteggio, ma, visto il periodo più scarico da cui veniamo, va bene. Ho notato miglioramenti individuali e di gruppo”. Gli Allievi Under 16 saranno in trasferta domenica prossima alle 11 per affrontare la Polisportiva Comunale Riccione. Vittoria interna anche per la squadra Ragazzi Under 14 che ha superato la Rari Nantes Romagna di Forlì per 17 a 15 nell’ambito della 1^ giornata nel Girone G della 2^ fase del Campionato regionale Fin. Dopo 3 tempi ad inseguire, all’ultimo tempo c’è stato il sorpasso su un Forlì più imponente fisicamente: i faentini sono apparsi determinanti con diversi giocatori che si sono presi la responsabilità di tirare a rete. Il ritorno in acqua dei ragazzi allenati da Sasha Bandini è previsto per domenica 25 gennaio alle 12.30 a Riccione per affrontare la Polisportiva Comunale. La piscina di Faenza ha ospitato anche un torneo ad otto squadre per i bambini dell’Acquagoal dove i piccoli del Nuoto Sub Faenza presentavano una formazione in cui, tranne 3 elementi, gli altri hanno iniziato a settembre. Il bilancio, che ha soddisfatto l’allenatore Luca Cimatti, è stato di 4 vittorie, 4 sconfitte (tutte per 1 a 2) e un pareggio. Finalmente per gli Esordienti Under 12 sta per avere inizio il Campionato regionale, fissato a domenica prossima alle 11 con la trasferta alla piscina Sterlino di Bologna in casa della Rari Nantes.

Invece la formazione mista della pallanuoto Master sarà in trasferta sabato 17 gennaio a Sassuolo per affrontare l’Ondablu Formigine nella 4^ giornata del Campionato Emilia-Romagna Uisp.

Per i Master del nuoto in corsia il prossimo appuntamento sarà al 24° Trofeo “Città di Ravenna” sabato 17 e domenica 18 gennaio in vasca lunga da 50 metri.

Nel settore del nuoto artistico, sempre domenica prossima a Forlì saranno impegnate le ragazze della categoria Esordienti “A”, che per la prima volta gareggeranno nel circuito agonistico.