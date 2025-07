Sarà il Nuoto Sub Faenza ad organizzare nel 2025 i Campionati italiani di Fotografia Subacquea Digitale, che si svolgeranno al largo di Otranto dopo otto anni: lo ha annunciato la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (Fipsas) che ha scelto la società romagnola preferendola ad altre candidature.

L’evento si svolgerà tra lunedì 22 e domenica 28 settembre nelle acque al largo delle coste rocciose a sud delle spiagge salentine, più precisamente nella zona compresa fra Otranto e Porto Badisco.

“L’Adriatico è il nostro mare – sottolinea Antonio Marcelli, presidente del Nuoto Sub Faenza – e zone meravigliose come quelle attorno alla Grotta dei Cervi ed al Faro di Punta Palascia renderanno i Campionati ancora più appassionanti”.

L’imbarcadero e la base logistica saranno il porto di Otranto ai piedi del castello; le premiazioni si svolgeranno sabato 27 settembre alle 21 nella meravigliosa sala Triangolare del Castello Aragonese di Otranto.

Si prevede che ai Campionati di Fotosub prenderanno parte in tanti fra fotografi, modelle ed accompagnatori.

Quattro saranno i titoli messi in palio nell’arco di 4 giornate: tre Individuali (Reflex, Compatte e Smartphone + Action Camera) ed uno per Società.

Il Campionato Individuale Reflex avrà la durata di due giornate, mentre sia il Campionato per Società sia i Campionati Individuali Compatte e Smartphone + Action Camera, si disputeranno in un’unica giornata; questi ultimi due si svolgeranno contemporaneamente venerdì 26 settembre.

“Per l’organizzazione avremo il completo sostegno tecnico dello Scuba Diving Otranto di Stefano Levanto e soci, che ha sede proprio nel porto di Otranto – precisa Marcelli-, oltre all’appoggio logistico dell’Hotel Club Koinè ed a quello che ci hanno assicurato sia il Comune di Otranto sia la Lega Navale Italiana sezione di Otranto. La nostra scelta è caduta sul mare di Otranto, poiché questa località ha già ospitato i Campionati Italiani di Fotografia Subacquea nel 2017 sempre organizzati dal Nuoto Sub Faenza, e proprio per questo motivo siamo certi che anche stavolta non ci saranno sbavature di sorta”.

La competizione si svolgerà più precisamente nella zona di Puglia compresa fra Otranto, Punta Palascia e Porto Badisco.

La società di Faenza punta a migliorare i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni, ma dovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza, a partire da quella di coloro che hanno ben figurato ai Campionati Mondiali di Fotografia Subacquea svoltisi in ottobre a Sarandë sulla costa meridionale dell’Albania.

Nel settembre 2024 alla rassegna nazionale svoltasi nelle acque dei Comuni di Ischia e Serrara Fontana nell’Isola Verde che si affaccia sul Golfo di Napoli per il Nuoto Sub Faenza Paola Bottaro ha vinto nella categoria Smartphone in coppia con Marco Bollettinari in veste di assistente ed anche nelle sezioni tematiche Ambiente e Macro; nella categoria Reflex Maria Elena Crispino ha vinto nella classifica della foto Creativa, mentre Luca Capasso ha primeggiato nel Grandangolo/Ambiente.