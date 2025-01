L’ultimo weekend di gennaio ha lasciato al Nuoto Sub Faenza uno strascico di medaglie di cui hanno fatto bottino in due meeting i nuotatori e le nuotatrici agonisti e i più piccoli della categoria Esordienti C.

Questi ultimi erano impegnati domenica scorsa, sotto la guida dell’allenatrice Giorgia Silimbani, alla piscina comunale “Amedeo Ruggi” di Imola nella 1^ prova del Campionato Regionale Libertas. Leone Villa (2016) ha conquistato la medaglia d’argento nei 25 metri dorso; Marco Pini (2017) si è piazzato terzo nei 25 rana, così come Leonardo Rondinini (2017) nei 25 dorso. In campo femminile Rita Aurora Fiorentini si è presa la medaglia d’argento nei 25 dorso e quella di bronzo nei 25 rana, mentre Alice Farneti si è piazzata terza nei 25 dorso. Bella prestazione della staffetta 4 per 25 stile libero composta da Leone Villa, Rita Aurora Fiorentini, Marco Pini e Alice Farneti che ha conquistato la piazza d’onore. Gli Esordienti C torneranno a Imola domenica 16 febbraio per la 2^ prova del Campionato Regionale Libertas.

Alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna gli atleti agonisti del Nuoto Sub Faenza hanno partecipato al 1° Meeting Aquatica assieme al Campionato Regionale Assoluto in vasca lunga (CRAVL) della Federnuoto per le categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi: in pratica, si è trattato della medesima gara, ma le classifiche per le due manifestazioni sono separate.

Per quanto riguarda il CRAVL in cui il Nuoto Sub Faenza ha centrato il 6° posto nella classifica a squadre, Penelope Sangiorgi ha vinto nei 400 metri misti davanti a Greta Amadei, mentre ha centrato la piazza d’onore Mattia Pini negli 800 stile libero.

Nel 1° Meeting Aquatica la classifica a squadre ha premiato il Nuoto Sub Faenza con un una più che soddisfacente settima posizione su una trentina di società.

Si sono messe in evidenza le Ragazze Iolanda Rubboli seconda negli 800 stile libero e nei 400 stile libero, Beatrice Tambini seconda nei 400 stile libero e terza nei 50 dorso, Marta Zini argento nei 50 rana, Alice Bandini seconda nei 50 farfalla, Linda Martelli terza sia nei 200 misti sia nei 50 rana. A questi risultati da podio si aggiunge la medaglia di bronzo di Gian Carlo Duran (Ragazzi) nei 50 dorso.

“Abbiamo avuto ottimi riscontri – commenta coach Marco Fregnani -, in un periodo di grande lavoro in preparazione delle prossime gare di qualificazione ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta”.

Infatti per questa importante competizione natatoria dell’Emilia-Romagna i portacolori del Nuoto Sub Faenza saranno impegnati in febbraio sabato 8 a Riccione, domenica 9 a Forlì e sabato 15 a Riccione; infine domenica 23 torneranno a Forlì per il 3° Trofeo Motion sempre in vasca corta da 25 metri.