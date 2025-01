E’ ripartita nelle prime ore del 3 gennaio per gli Stati Uniti d’America e tornerà solo a metà del prossimo mese di maggio; si fermerà per l’estate e andrà oltre oaceano nuovamente in agosto per frequentare le lezioni universitarie del secondo anno.

La 18enne faentina Andrea Maltoni si è goduta le vacanze natalizie nella sua città ed ha approfittato di questo periodo per tornare ad essere in gara quel punto di riferimento per il Nuoto Sub Faenza, al quale nelle scorse stagioni sportive ha regalato tante medaglie e soddisfazioni.

Lo scorso luglio Andrea ha conseguito il diploma di maturità al Liceo Linguistico “Evangelista Torricelli” di Faenza, poi all’inizio di agosto ha partecipato, come “Cadetta” nata nel 2006, al Campionato italiano di Categoria di nuoto andato in scena al Foro Italico in Roma.

“In un così importante contesto nazionale – commentò l’allenatore Marco Fregnani -, dove centinaia di nuotatrici e nuotatori provenienti da tutte le regioni si sono confrontati in corsia senza risparmiare energie, ha sfiorato i suoi primati personali nelle tre gare (50, 100 e 200 dorso) a cui ha partecipato, che comunque hanno confermato il suo valore anche a livello italiano sempre tra le prime 30 di categoria”.

A Ferragosto è partita per gli U.S.A. per iniziare gli studi universitari, potendo anche contare su una borsa di studio assegnatale per avere ottenuto ottimi risultati scolastici e sportivi.

“Sono una studentessa della Wingate University che si trova vicino a Charlotte nella Carolina del Nord – spiega Andrea Maltoni -. Frequento il corso in Comunicazione Sports Media, il cui percorso per arrivare alla laurea è di quattro anni”.

Cosa pensi di questa fase della tua vita?

“Sono molto soddisfatta e contenta del fatto che tutti i risultati della stagione sportiva 2023-2024 mi abbiano portato a questa grande esperienza”.

Alla Wingate University ti alleni e gareggi?

“Sì, lo faccio con continuità. E’ proprio una cosa dei college americani studiare e gareggiare per l’università”.

“Quanto è diverso studiare e fare sport negli Stati Uniti?”.

“Ci sono tante differenze. Per questo primo semestre è stato abbastanza facile. Soprattutto, venendo dal Liceo Linguistico, mi sono abituata presto a parlare con le amiche americane. Pure il nuoto è molto diverso, però è bello e molto divertente”.

Come previsto, lo scorso 22 dicembre Andrea Maltoni è stata convocata da coach Fregnani per dare man forte al team del Nuoto Sub Faenza alla Coppa Caduti di Brema a Riccione, dove si è rivelata – senza che questo costituisca una novità – la migliore a livello individuale dei 12 iscritti al meeting dove si confrontavano squadre di tutta Italia. Ormai da nuotatrice Senior, Andrea si è piazzata 5^ nei 100 dorso, 7^ nei 200 dorso, 10^ nei 200 stile libero. Inoltre, per non farsi mancare nulla in così pochi giorni, ha vinto nella categoria Assoluti il 17° Trofeo Sociale del Nuoto Sub Faenza, dove si sono sfidati atleti ed atlete tesserati per la società di Piazzale Pancrazi.

“Ero un po’ emozionata in entrambe le occasioni, non vedevo l’ora di gareggiare nuovamente per il Nuoto Club Faenza dove sono cresciuta: è stato veramente bello”.

Quando tornerai in maggio parteciperai alle ultime gare della stagione per la tua società italiana?

“Probabile, però… vediamo, vediamo…”.