L’ex numero uno del nuoto artistico Giorgio Minisini è stato ospite domenica scorsa delle sincronette del Nuoto Sub Faenza che si sono trovate con le amiche dell’Imolanuoto per un raduno collegiale, dove ad allenarle era proprio il plurimedagliato campione di livello mondiale, ritiratosi a 28 anni dalle competizioni dopo la mancata convocazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “E’ stata una giornata molto divertente e produttiva, abbiamo imparato cose nuove, conosciuto ragazze che condividono la nostra stessa passione e portiamo a casa un’esperienza unica e davvero emozionante” hanno commentato entusiaste ad una voce le allenatrici Michela Vendemiati, Asia Quadalti, Giulia Di Domenico ed Elisa Ranieri. Le prossime gare delle sincronette faentine sono in programma domenica 16 febbraio, quando le Esordienti C e B saranno impegnate nella prima tappa degli esercizi obbligatori Fin a Forlì, mentre le Esordienti A scenderanno in acqua con i loro balletti a Casalecchio di Reno durante il 17° Trofeo Città di Casalecchio – “Memorial Roberto Ghermandi”- 5° Trofeo Sincro Esordienti.



Per il nuoto agonistico in corsia è ormai tempo delle gare di qualificazione ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta: per questa importante competizione dell’Emilia-Romagna i portacolori del Nuoto Sub Faenza Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi saranno impegnati sabato 8 a Riccione, domenica 9 a Forlì e sabato 15 ancora a Riccione.

Nel settore della pallanuoto l’incontro interno della squadra Master valevole per la 4^ giornata di andata del Girone B del Campionato Emilia-Romagna Uisp contro Forlì di giovedì 31 gennaio ha visto la sconfitta dei faentini per 4 a 13. La prossima partita è fissata per mercoledì 12 febbraio alle 22 nella piscina comunale “Carmen Longo” presso lo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna contro la squadra del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).

Il mese di febbraio si è invece aperto in maniera entusiasmante per la squadra Under 17 che per la 3^ giornata della 1^ fase del Campionato regionale Uisp era attesa dalla trasferta di sabato scorso a Savignano sul Rubicone contro il Seven Sporting Club. Il successo dei ragazzi di coach Piero Calderoni per 30 a 1 evidenzia la superiorità degli ospiti, che hanno anche saputo approfittare dello scoramento fattosi subito largo fra gli avversari. L’Under 17 sarà ancora in trasferta sabato 15 febbraio, quando a San Pietro in Casale affronterà la Nuova Sportiva.

Domenica scorsa è giunta una sconfitta per 6 a 8 per il team Esordienti Under 12 che nella piscina di casa ha ospitato Ravenna nella partita valevole per la 3^ giornata del Girone A della 1^ fase di qualificazione del Campionato Fin Emilia-Romagna. La 4^ giornata, programmata per domenica 16 febbraio, vedrà come ospite a Faenza la Rari Nantes Bologna.

Per la formazione Ragazzi Under 14 il campionato regionale Fin è fermo fino al 16 febbraio, domenica in cui prenderà il via la seconda fase con la partita casalinga contro la Rari Nantes Bologna, valida per la 1^ giornata di andata nel Girone D.