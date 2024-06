Con l’estate in arrivo non è meno intensa l’attività del Nuoto Sub Faenza, anche se qualche campionato è andato in archivio.

Nel settore della pallanuoto, per la squadra Under 13, terminata la stagione regolare del Campionato regionale Uisp di categoria, la classifica definitiva porta i faentini a disputare la finale per il terzo e quarto posto contro Formigine/Sassuolo sabato 8 giugno alle 16.30 a Bologna.

Mentre il team Master è già da tempo in vacanza, gli Under 16 stanno effettuando allenamenti in comune con i pari età della Ravenna Pallanuoto per avere una formazione unica che nel prossimo weekend a Riccione parteciperà alla prima partita di un torneo organizzato dalla Federnuoto che si concluderà alla fine del mese.

Dal 21 al 23 giugno la squadra Under 13 rafforzata con qualche giocatore un po’ più grande sarà impegnata a Certaldo ai Campionati nazionali Uisp.

Ancora assieme ai pari età della Ravenna Pallanuoto, verranno allestite unasquadra Under 14 e una Under 12 che dal 28 al 30 giugno parteciperanno in quel di Casal Borsetti al “Waterpolo World Festival” (Festival mondiale della pallanuoto), al quale sono iscritte importanti società da tutta Italia.

Per il terzo anno consecutivo con una quindicina di ragazzi dai 15 anni in su il Nuoto Sub Faenza effettuerà una serie di partite amichevoli con formazioni locali in Croazia, in particolare a Fiume e dintorni.

Inoltre, prima delle vacanze, gli Under 12, assieme agli amici della Ravenna Pallanuoto, effettueranno due giornate di allenamenti nella rinnovata piscina di Solarolo.

Va poi ricordato che il Nuoto Sub Faenza ha in programma il corso estivo di avviamento alla pallanuoto per bambine e bambini nati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 che si svolgerà nelle vasche della piscina comunale di Piazzale Pancrazi dal 10 giugno al 26 luglio il martedì e il giovedì dalle 18.15 alle 19 e il venerdì dalle 9 alle 10.15. Informazioni allo 0546-623562.

Per quanto riguarda il nuoto in corsia, una ventina di atlete e di atleti delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi dei coach Marco Fregnani e Fabrizio Zani sarà in gara da venerdì 7 a domenica 9 giugno al 27° Trofeo internazionale “Italo Nicoletti” allo Stadio del Nuoto di Riccione. Gli Esordienti B dell’allenatore Marco Mastrapasqua sono invece attesi dalle Finali del Campionato regionale estivo in programma domenica 9 giugno alla piscina “Campedelli” di Carpi in vasca da 25 metri; gli Esordienti A di coach Nicolò Nonni dovranno invece attendere il 3 luglio per le Finali in quel di Ravenna.

Si è conclusa la stagione sportiva ufficiale ma non c’è riposo per le ragazze del nuoto artistico, che proseguiranno gli allenamenti fino alla fine di luglio. “I miglioramenti si sono visti progressivamente nell’arco della stagione – commentano le allenatrici Michela Vendemiati, Asia Quadalti e Giulia Di Domenico -: contiamo di fare ancora meglio nella prossima annata”.