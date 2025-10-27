La prima uscita ufficiale della stagione sportiva per i giovanissimi nuotatori della categoria Esordienti B frutta al Nuoto Sub Faenza due medaglie d’oro, quattro d’argento e tre di bronzo. Accompagnati dall’allenatore Marco Mastrapasqua, i portacolori della società romagnola erano in gara domenica scorsa 26 ottobre al 5° Trofeo Unisport in vasca corta da 25 metri organizzato dalla Coopernuoto nella piscina di Mirandola.

Maria Giulia Boschi ha vinto nei 100 stile libero e si è classificata terza nei 50 stile libero, mentre Adelaide Ragazzini ha realizzato un tris di piazze d’onore: nei 50 farfalla, nei 50 dorso e nei 100 misti. In campo maschile Francesco Bandini ha fatto sua la gara dei 50 dorso, Simone Lippi ha conquistato il secondo posto nei 50 rana e il terzo nei 100 nei misti, Christian Della Monica si è preso il bronzo nei 50 farfalla.

“Si è trattato del primo test importante per valutare lo stato di preparazione della squadra – commenta Mastrapasqua – in attesa del primo turno del Torneo Invernale Esordienti in programma a Forlì il 29 e il 30 novembre. Trovo soddisfacente il comportamento di tutta la squadra che si è piazzata al secondo posto nella classifica generale. Mi sono piaciuti i progressi individuali, in particolar modo dei piccoli B1, per i quali il passaggio di categoria richiede un non semplice salto qualitativo e tecnico. Promettenti anche le conferme dei ‘veterani’ B2, che mostrano incoraggianti miglioramenti dal punto di vista tecnico e anche cronometrico”.

Sabato 1 e domenica 2 novembre torneranno in acqua i nuotatori più grandi delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores al 5° Trofeo Coopernuoto in quel di Carpi.