Medaglie a valanga per i nuotatori agonisti del Nuoto Sub Faenza delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi al 3° Trofeo Motion di Forlì, che domenica scorsa ha offerto anche l’ultima chance di qualificazione ai Campionati regionali di Categoria in vasca corta (CRCVC). Regine della manifestazione sono state Anna Bolzon, Linda Martelli e Gaia Loreti che complessivamente hanno portato a casa 9 vittorie. Anna Bolzon (Juniores, 2009) ha primeggiato nei 100 e 200 stile libero, nei 50 rana e si è piazzata seconda nei 50 stile libero; Linda Martelli (Ragazzi, 2012) ha preso l’oro nei 50 e 200 rana, nei 200 misti e il bronzo nei 100 rana; Gaia Loreti (Ragazzi, 2011) ha fatto il tris di successi nei 50, 100 e 200 rana; Penelope Sangiorgi (Cadetti, 2007) ha vinto nei 50 e 100 dorso, si è piazzata seconda nei 100 farfalla e terza nei 50 farfalla; per Benedetta Donati (Cadetti, 2008) è arrivato il doppio oro nei 100 e 200 stile libero, oltre all’argento nei 50 stile libero; stesso carnet per Giada Minelli (Cadetti, 2008) vincente nei 100 farfalla, nei 200 rana e seconda nei 100 rana; Angelica Donati (Cadetti, 2008) si è presa l’oro nei 100 rana, l’argento nei 200 rana e nei 50 rana, il bronzo nei 50 stile libero; Giulia Fiorentini (Juniores, 2009) ha battuto la concorrenza nei 100 misti. Nella raffica di piazzamenti sul podio troviamo Greta Amadei (Juniores, 2010) seconda nei 100 e 200 rana, terza nei 200 misti; Ilaria Alberani (Juniores, 2010) terza nei 50 rana; con loro sei atlete della categoria Ragazzi: Marta Zini (2012) seconda nei 50 e nei 100 rana; Anna Della Monica (2012) seconda nei 200 rana e terza nei 50 rana; Chiara Tamburini (2012) seconda nei 200 farfalla e terza nei 200 dorso; Beatrice Tambini (2011) seconda nei 50 dorso; Alice Bandini (2012) seconda nei 50 farfalla; Iolanda Rubboli (2011) terza nei 200 stile libero. In campo maschile è stato Alberto Fabbri (Ragazzi, 2011) a farla da padrone con le vittorie nei 100 e 200 farfalla oltre al terzo posto nei 50 stile libero; mentre sono da incorniciare i piazzamenti sul podio di Fabio Passanti (Juniores, 2007) secondo nei 50 e 200 dorso nonché terzo nei 100 dorso; Lorenzo Dotti (Ragazzi, 2008) secondo nei 50 e nei 100 dorso; Luca Balestri (Juniores, 2008) secondo nei 50 dorso; Mattia Pini (Juniores, 2008) terzo nei 200 farfalla; Leonardo Gonnesi Fabbri (Ragazzi 2011) terzo nei 50 rana; Christian Di Pompeo (Ragazzi, 2011) terzo nei 200 farfalla. Per buona parte della squadra di nuotatrici e nuotatori allenati da Marco Fregnani e Fabrizio Zani il prossimo appuntamento è fissato già per sabato prossimo 1 marzo al Campionato Regionale Assoluto e giovanile di fondo indoor in programma alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna.

Per i giovanissimi nuotatori Esordienti A e B il prossimo sarà un weekend di gare per il 3° turno del Torneo Invernale Fin, in programma nella 1^ parte sabato 1 marzo a Forlì e nella 2^ parte domenica 2 marzo a Pinarella di Cervia.

E’ stata una domenica da ricordare anche per le ragazze faentine del nuoto artistico che a Cesena hanno partecipato al 6° Trofeo Uisp Sincro Insieme nelle categorie Ragazze, Juniores e Master. Si sono messi in evidenza il Trio Ragazze (Sophie Benini, Caterina Cattani, Matilde Melandri) piazzatosi al 5° posto, il Trio Ragazze (Lidia Boglioni, Emma Montalti, Emma Valtancoli) classificato al 6° posto e la squadra Ragazze composta dalle sei dei Trio a cui si sono aggiunte Valentina Camminata, Emma Romano e Rebecca Liverani per un discreto 13° posto. Tra le Juniores c’è soddisfazione per il 10° posto di Martina Leoni, mentre si è festeggiato il successo della squadra Master, gruppo formatosi quest’anno e alla prima competizione ufficiale, con Alice Bandini, Caterina Dotti, Michela Gurioli, Marika Sippi, Asia Quadalti, Laura Lombardi, Anita Ambrogi, Celesti Nelli, Elisa Ranieri, Giulia Di Domenico e Giulia Savini. Domenica prossima le sincronette del Nuoto Sub Faenza saranno impegnate nella seconda tappa del 1° Trofeo Fin.

Tutto fermo invece a livello di gare ufficiali il settore della pallanuoto nello scorso weekend, però a livello giovanile va segnalato che Antonio Renzi (nato nel 2011) è stato convocato per il pomeriggio di lunedì 24 febbraio all’allenamento della Rappresentativa Under 16 dell’Emilia-Romagna che si svolge in contemporanea con quello della Nazionale Under 16, dove ha trovato altri talenti di questo sport. La squadra Esordienti Under 12 sarà in trasferta alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna domenica prossima 2 marzo alle ore 18.15 per affrontare i pari età della De Akker nella partita valida per la 5^ giornata nel Girone B della 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria. Scenderà in acqua già giovedì 27 alle 21 la formazione Master che ospiterà l’OndaBlu Formigine nell’incontro della 1^ giornata di ritorno del Campionato Uisp Emilia-Romagna.