Ha preso il via la stagione ufficiale delle squadre di pallanuoto giovanile del Nuoto Sub Faenza nell’ambito della Federnuoto emiliano-romagnola: esordi conditi da sconfitte non leggere dal punto di vista dei risultati, ma che lasciano comunque spazio a valutazioni positive sul piano del gioco. Aggiustata l’attenzione e con quei giusti tocchi di malizia da parte dei giocatori, le formazioni faentine possono vedere il prosieguo della stagione sotto prospettive confortanti.

La formazione Allievi Under 16, inserita nel Girone C della prima fase di qualificazione, era ospite della Polisportiva Comunale Riccione che, sfruttando al massimo la propria abilità nei tiri da lontano, ha fatto suo l’incontro per 22 a 8, mentre i ragazzi allenati da Piero Calderoni hanno mostrato un gioco discreto dovendosi accontentare di buone ripartenze. Domenica 23 novembre alle 13 gli Allievi manfredi ospiteranno un’altra squadra forte: la Rari Nantes Bologna che nella prima giornata ha goduto del turno di riposo.

Per la squadra Ragazzi Under 14 invece la Rari Nantes Bologna ha già fatto di Faenza terra di conquista: la prima giornata della prima fase di qualificazione nel Girone C ha scaricato sui romagnoli 38 gol contro 1. Si è comunque trattato per i giocatori di coach Alessandro “Sasha” Bandini di una partita utile a capire cosa significa affrontare una delle formazioni più forti d’Italia: un’utile lezione di pallanuoto da tenere presente già sabato prossimo 15 novembre quando alle 18.30 alla piscina comunale “Gianni Gambi” sarà in trasferta contro Ravenna.

Gli Esordienti Under 12, allenati da Luca Cimatti coadiuvato da Gian Maria Renzi, stanno disputando gare amichevoli mentre è in programma un torneo a Faenza in attesa dell’inizio del campionato regionale, fissato al 18 gennaio con la trasferta a Bologna in casa della Rari Nantes.

Sono ormai alle porte i tornei in ambito Uisp per i bambini dell’Acquagoal allenati anche questi da Luca Cimatti coadiuvato da Gian Maria Renzi con Giulia Bonoli, la quale si occupa anche dell’avviamento dei più piccoli alla pallanuoto.

Va ricordato che alcuni giocatori del Nuoto Sub Faenza fanno parte della squadra Juniores Under 18 della Ravenna Pallanuoto, allenata dal tecnico serbo Vladimir Cukic, nell’ambito dell’ottima collaborazione fra le due società: anche per loro non c’è stata la soddisfazione della vittoria nella prima giornata del campionato regionale Fin: la trasferta emiliana in casa della Reggiana ha visto il successo dei padroni di casa per 18 a 6.

E’ previsto per la metà della prossima settimana l’inizio del campionato regionale Uisp per la squadra Master allenata da Giancarlo Spoglianti.

Domenica prossima 16 novembre prenderà il via per il Nuoto Sub Faenza anche la stagione delle nuotatrici e dei nuotatori Master con la partecipazione al 22° Trofeo De Akker in programma alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna.

Intanto, dopo l’ottimo avvio di stagione, le atlete e gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti, si preparano al 19° Meeting del Mosaico di nuoto in programma domenica 23 novembre in vasca lunga da 50 metri alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna.