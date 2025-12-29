Per il Nuoto Sub Faenza l’anno solare 2025 si è chiuso nel tardo pomeriggio di sabato 27 dicembre nella piscina principale del centro sportivo di Piazzale Pancrazi con il tradizionale Trofeo Sociale di nuoto giunto alla 18^ edizione, che ha visto concorrere fra loro, suddivisi in serie a rappresentare le varie categorie, i giovani atleti della società manfreda. E’ stata una festa per nuotatori e nuotatrici sotto gli occhi dei numerosi familiari che hanno affollato la tribuna.

I più grandi della categoria Assoluti si sono cimentati sui 100 metri stile libero, dove ha vinto Luca Balestri (2008) davanti a Jacopo Satanassi (2009) ed a Giulio Gondoni (2008), mentre in campo femminile sui 100 farfalla ha prevalso Penelope Sangiorgi (2007) precedendo Giada Minelli (2008) e Beatrice Tambini (2011).

Nella categoria Ragazzi Linda Martelli (2012) ed Alberto Fabbri (2011) hanno innestato le marce alte sui 100 metri misti come in occasione di competizioni ufficiali: la prima ha battuto sul podio Anna Della Monica (2012) e Marta Zini (2012); l’altro si è messo dietro Giancarlo Duran (2010) e Christian Di Pompeo (2011).

Francesco Testa (2013) ha fatto sua la gara degli Esordienti A sui 100 misti superando Emanuele Cacciari (2014) ed Argeo Gennari (2014), così come, ma sui 50 dorso, Sophie Tassinari (2014) che ha regolato Elena Coveri (2015) e Luna Cimatti (2014).

Le gare fra Esordienti B sui 50 dorso hanno visto il successo di Francesco Bandini (2015) davanti ad Elia Nonni (2015) ed a Christian Della Monica (2015) e la vittoria di Adelaide Ragazzini (2016) davanti a Maria Giulia Boschi (2016) e ad Alice Farneti (2017).

Gli Esordienti C erano impegnati sui 25 rana dove ha vinto Marco Pini (2017) precedendo Leonardo Rondinini (2017) e Gianni Lombardi (2017); le Esordienti C si sono sfidate sui 25 dorso e ad avere la meglio è stata Giulia Tassinari (2019) davanti a Emily Sangiorgi (2019) e ad Anna Alpi (2019).

La manifestazione è stata organizzata e condotta dagli allenatori Giorgia Silimbani (Esordienti C), Nicolò Nonni (Esordienti A), Fabrizio Zani (Ragazzi), Marco Fregnani (Assoluti) e Marco Mastrapasqua (Esordienti B), il quale da direttore sportivo ha illustrato con piglio disinvolto al microfono le varie competizioni. Le premiazioni sono state effettuate da Antonio Marcelli e Roberto Carboni, rispettivamente presidente e vicepresidente del Nuoto Sub Faenza, alla presenza di Michela Bucci, consigliera del Comitato Regionale FIN Emilia-Romagna, e della campionessa faentina Annalisa Nisiro che fece parte della squadra nazionale ai Giochi Olimpici di Seoul 1988