Nelle piscine dello Stadio del Nuoto di Riccione i Master hanno onorato, vincendo due titoli nazionali, il più importante appuntamento della stagione agonistica: i Campionati Italiani di nuoto che si sono conclusi domenica scorsa.

Erano ben 19 i portacolori del Nuoto Sub Faenza alla rassegna dei record: 4.221 iscritti, 9.425 presenze in gara, 350 società in competizione.

I campioni italiani Master della società di Piazzale Pancrazi sono Sofia Salaroli (categoria M25) la più giovane della spedizione, medaglia d’oro nei 200 metri rana, e Stefano Schiumarini (M65), il veterano da quando la pluricampionessa Laura Rava si è ritirata dalle gare, primo nei 200 dorso. I due atleti però non si sono accontentati dei rispettivi titoli nazionali: Sofia Salaroli ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 rana battuta all’arrivo per soli 8 centesimi di secondo; Schiumarini ha portato a casa l’argento nei 200 misti e nei 100 dorso.

In un contesto di alta competitività sono da evidenziare anche il quinto posto nei 50 farfalla di Alessandro Amadei (M40) e l’ottavo posto nei 100 stile libero di Davide Ranieri (M20), rispettivamente a 13 centesimi ed a 3 decimi dal podio.

Le tre staffette del Nuoto Sub Faenza hanno visto migliorare i primati personali dei concorrenti. La 4 per 50 mista M200 misti con Elettra Frassineti, Stefano Schiumarini, Annamaria Chillemi e Paolo Bertoni si è piazzata tredicesima su 63 partecipanti; la 4 per 50 femminile M160 misti con Elettra Frassineti, Marta Laghi, Annamaria Chillemi e Veronica Molnar si è classificata tredicesima su 40; la 4 per 50 maschile M120 misti con Nicolò Rinaldi, Emanuele Galaffroni, Dylani Tozzi e Stefano Tummarello è giunta ventinovesima su 70.

Per i Master del Nuoto Sub Faenza i Campionati Italiani hanno rappresentato l’ultimo appuntamento agonistico della stagione, ma già dopo Ferragosto riprenderanno ad allenarsi in vista dell’autunno che porterà i primi impegni ufficiali.

Le nuotatrici e i nuotatori delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi guidati dagli allenatori Marco Fregnani e Fabrizio Zani, sabato e domenica scorsa erano impegnati a Terni al 3° Meeting “Ternana Nuoto” – 3° Memorial “Andrea Nicolao”, manifestazione che costituiva l’ultima possibilità dove far registrare tempi validi per iscriversi alle Finali per l’Emilia-Romagna del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Lunga (CRCVL) in programma a Riccione dal 18 al 20 luglio.

Hanno portato a casa la medaglia d’oro Gian Carlo Duran (categoria Ragazzi) nei 50 metri rana e Linda Martelli (Ragazzi) nei 400 misti, ma sono stati numerosi i piazzamenti sul podio delle atlete e degli atleti del Nuoto Sub Faenza. Benedetta Donati (Cadette) si è piazzata terza nei 200 misti; Giacomo Bandini (Juniores) secondo sia nei 50 sia nei 100 rana; Giulio Gondoni (Juniores) terzo nei 1.500 stile libero; Penelope Sangiorgi (Assoluti) terza nei 400 misti; Giada Minelli (Assoluti) terza nei 200 rana, nei 200 farfalla e nei 400 stile libero. Ha centrato un bel terzo posto la staffetta mista 4 per 50 stile libero Juniores composta da Luca Balestri, Giacomo Bandini, Anna Bolzon, Ilaria Alberani.

Sono stati di ottimo livello anche i risultati nella categoria Ragazzi: Alberto Fabbri si è classificato secondo nei 50 farfalla, terzo nei 200 e nei 400 misti; Jacopo Satanassi secondo nei 100 stile libero, terzo nei 200 stile libero, terzo nei 100 farfalla; Lorenzo Dotti secondo nei 50 dorso; Beatrice Tambini terza negli 800 stile libero ed ancora Linda Martelli nei 200 misti. Inoltre non si è fatta mancare la medaglia di bronzo la staffetta mista Ragazzi 4 per 50 stile libero con Alberto Fabbri, Alice Bandini, Linda Martelli, Jacopo Satanassi.

“Siamo contenti della nostra spedizione in Umbria coronata dal 5° posto nella classifica a punti per società – commentano ad una voce i coach Fregnani e Zani -. Abbiamo avuto ottimi riscontri e registrato diversi primati migliorati, nonostante le condizioni ambientali al limite con i 38 gradi a bordo vasca. C’è stato un grande spirito di squadra, tutti si sono sostenuti fra loro durante l’impegnativa ‘due giorni’. Ora non ci resta che aspettare gli accumuli delle classifiche regionali per conoscere i nomi gli atleti finalisti”.

Le staffette 4 per 100 stile libero e 4 per 200 stile libero si svolgeranno in anticipo rispetto al programma riccionese nel pomeriggio di domenica 13 luglio alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna.