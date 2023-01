Lo scorso weekend è trascorso con gran parte dei tesserati del Centro Sub Nuoto Club 2000 a riposo, tranne i nuotatori più piccoli, gli Esordienti “C” allenati da Giorgia Silimbani.

L’esordio stagionale dei giovanissimi della squadra agonistica è avvenuto domenica alla piscina comunale “Amedeo Ruggi” di Imola nella prima prova del Trofeo Regionale “Rodolfo Nisiro” del Centro Nazionale Sportivo Libertas, intitolato appunto al compianto presidente del Nuoto Club 2000 Faenza.

I piccoli nuotatori, chiamati a confrontarsi con i coetanei di altre società limitrofe, si sono ben distinti migliorando i propri record personali, dimostrando entusiasmo e voglia di gareggiare.

A conquistare una bella vittoria è stata la staffetta mista 4 per 25 stile libero composta da Noah Raffellini, Giulia Bevoni, Sarah Di Pompeo ed Emanuele Cacciari.

Da segnalare due ottimi quarti posti per Emma Alpi nelle gare individuali dei 25 dorso e dei 25 rana. La seconda prova del Trofeo “Rodolfo Nisiro” è in programma domenica 12 febbraio a Cesenatico.