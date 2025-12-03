Salgono 18 volte sul podio le atlete e gli atleti Master del Nuoto Sub Faenza iscritti in 16 al 21° Trofeo “Città di Riccione” di nuoto in vasca corta da 25 metri, andato in scena domenica scorsa.

Alla sua prima gara stagionale Sofia Salaroli (categoria M25) vince nei 200 rana, dove con 913 millesimi ottiene il miglior punteggio “super master” della società romagnola, inoltre si classifica prima nei 200 metri misti e seconda nei 50 rana. Abituata alle medaglie, Annamaria Chillemi (M45) si prende l’oro nei 100 farfalla e l’argento nei 200 stile libero; Veronica Molnar (M55) batte la concorrenza nei 50 dorso e si piazza terza nei 50 stile libero; Elettra Frassineti (M30) è prima nei 50 stile libero alla prima gara stagionale; all’esordio nei Master, Francesca Neri (M20) vince nei 50 stile libero; Nicole Sarti (M20) si prende l’argento nei 50 dorso. Primo appuntamento coi Master anche per Rebecca Gondoni (M20) che si piazza quarta nei 50 stile libero, mentre non stupisce più l’inossidabile veterana Laura Rava (M80) che conquista la medaglia d’oro nei 50 dorso.

In campo maschile brilla all’esordio nei Master Nicola Bruschi (M20) che vince nei 100 e nei 200 dorso; Stefano Schiumarini (M65) è primo nei 200 dorso e secondo nei 50 stile libero; Luca Stroppa (M20) mette al collo le medaglie d’argento nei 100 e nei 200 rana e quella di bronzo nei 50 rana; Emanuele Galaffroni (M25) conquista la piazza d’onore nei 200 stile libero; un ottimo tempo di 25”34 vale il quarto posto per Stefano Tummarello nei 50 stile libero.

I Master faentini del nuoto torneranno in gara ai Campionati Italiani indoor al Palazzo del Nuoto di Torino dal 6 all’8 gennaio.

Ha preso il via nello scorso weekend il Torneo Invernale per Esordienti, che nel 1° Turno ha visto impegnati i portacolori del Nuoto Sub Faenza alla piscina comunale di Forlì, naturalmente in vasca corta da 25 metri. A mettersi in evidenza sono stati Elena Coveri (Esordienti A) terza nei 100 rana, Sophie Tassinari (A) seconda nei 200 misti e terza nei 100 misti, Giuseppe Lega (A) terzo nei 200 misti e Francesco Bandini (B) terzo nei 50 dorso. “Soddisfacenti le prestazioni di tutti i ragazzi, che in molte gare hanno migliorato i loro primati personali – commenta coach Marco Mastrapasqua -. Diversi di loro si sono qualificati per la Coppa di Natale del Torneo Invernale che si disputerà domenica 14 dicembre alla piscina ‘Campedelli’ di Carpi, domenica 14 dicembre”.

Intanto le atlete e gli atleti del Nuoto Sub Faenza appartenenti alle categorieRagazzi, Juniores e Assoluti, saranno in gara da sabato 6 a lunedì 8 dicembre a Riccione nella prima prova del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC),