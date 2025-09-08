Il Nuoto Sub Faenza sarà rappresentato da sei campioni italiani alla manifestazione “Sport in Unione”, evento in programma sabato prossimo 13 settembre, praticamente “in casa” per la società acquatica della città. Infatti l’evento organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Faenza prenderà il via alle 16 presso il centro sportivo di Piazzale Pancrazi, con il coinvolgimento degli impianti comunali del Club Atletico Faenza sezione Tennis “Teo Gaudenzi”, dello stadio “Bruno Neri” gestito dal Faenza Calcio, del palazzetto “Dino Bubani” e della piscina gestiti dalla Nuova Co.G.I.Sport.. Parte centrale di “Sport in Unione” saranno come sempre le premiazioni della “Festa dello Sport” che in Piazzale Pancrazi nei pressi del PalaBubani vedranno alle 18.30 la consegna di riconoscimenti alle atlete ed agli atleti faentini o tesserati per società di Faenza che abbiano ottenuto successi ma anche che si siano messi in evidenza nella passata stagione sportiva. Per il Nuoto Sub Faenza premi meritatissimi saranno consegnati a coloro che hanno brillato nell’ambito del nuoto Master e della fotografia subacquea. Collezionista di titoli nazionali, il nuotatore Master nella categoria M65 Stefano Schiumarini può vantarsi di avere portato a casa la medaglia d’oro nei 100 metri dorso e la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Indoor svoltisi in dicembre a Torino, nonché la medaglia d’oro nei 200 dorso e quelle d’argento nei 100 dorso e nei 200 misti ai Campionati Italiani Estivi di fine giugno a Riccione.

La stessa manifestazione ha visto le straordinarie prestazioni della giovane della categoria M25 Sofia Salaroli, laureatasi campionessa italiana nei 200 rana e piazzatasi seconda nei 100 rana. Da acque un po’ più profonde arrivano a “Sport in Unione” i premiati della fotografia subacquea con sofisticate e preziose macchine digitali per gli ottimi risultati al Campionato italiano della Fipsas svoltosi al largo dell’Isola di Ischia nel settembre 2024.

Si tratta di Paola Bottaro campionessa italiana di foto subacquea realizzata con lo smartphone, Maria Elena Crispino che conquistò il primo posto di categoria come migliore foto Creativa, Luca Capasso primo di categoria come migliore foto Ambiente e Giulia Di Domenico giudicata migliore modella subacquea in Italia. Sta intanto riprendendo l’attività di alcuni settori del Nuoto Sub Faenza: per i nuotatori agonisti di tutte le categorie, per i pallanuotisti e per le sincronette del nuoto artistico, sono ricominciati gradualmente gli allenamenti prima “a terra” poi in acqua. Da lunedì 15 settembre saranno aperte le iscrizioni ai corsi che prenderanno il via una settimana dopo: nuoto baby, bambini, ragazzi, adulti, pallanuoto, nuoto artistico