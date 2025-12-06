Con una straordinaria rimonta, Michele Busa ha vinto il bronzo nei 100 m farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino. Il nuotatore faentino si è classificato alle spalle di due imbattibili al momento nella categoria, il francese Grousset e lo svizzero Ponti, davanti invece al compagno di squadra Simone Stefani, superato proprio nel finale. Busa, che pochi giorni fa è stato premiato proprio dalla sua città per i risultati sportivi ottenuti nell’ultima stagione, ha chiuso la propria gara in prima corsia in 49.21. 48.10 il tempo del vincitore, record europeo. 48.11 il secondo tempo.

“Un bronzo che mi ripaga di qualche delusione avuta in questi giorni – ha racconta Busa, settimo nei 50, con una condizione che tardava ad arrivae – Ero un po’ giù di corda ma le parole di Cesare e la presenza dei miei genitori in tribuna mi hanno tirato su il morale. So di valere molto e certe volte non riesco ad esprimermi al meglio. Riparto da questo bronzo”.

La gara di Busa è disponibile su RaiPlay per chi volesse rivederla.