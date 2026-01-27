Con un bottino di 18 medaglie delle quali cinque d’oro gli atleti più giovani delle categorie Esordienti A, B e C del Nuoto Sub Faenza sono tornati da Forlì dove hanno onorato la 45ª Combinata degli Stili – 43º Trofeo delle Staffette di nuoto del Circuito Uisp accorpati ai pari età dello Swim Team di Lugo.

Fra gli Esordienti A Sophie Tassinari ha vinto nei 50 stile libero e si è piazzata seconda nei 50 dorso; Elena Coveri ha preso la medaglia d’oro nei 50 stile libero; piazza d’onore per Emma Alpi nei 50 dorso; oro per la staffetta 4 per 50 stile libero con Tassinari, Coveri, Cimatti, Del Fiore e argento per la staffetta 4 per 50 misti con Tassinari, Coveri, Alpi, Del Fiore. In campo maschile Giuseppe Lega ha conquistato l’argento nei 50 dorso; doppio bronzo per Francesco Testa nei 50 dorso e nei 50 stile libero; secondo posto per la staffetta 4 per 50 misti con Testa, Lega, Cacciari, Donati, terzo per la staffetta 4 per 50 stile libero con Lega, Testa, Donati, Foschini.

Nella categoria Esordienti BLeone Villa (B1) ha vinto nei 50 dorso e nei 50 stile libero, mentre Francesco Bandini (B2) si è piazzato terzo nei 50 dorso; la staffetta 4 per 50 misti (Camilla Simoncelli, Amelia Bolzon, Adelaide Ragazzini, Maria Giulia Boschi) ha conquistato l’argento; Alice Farneti (B1) ha centrato il bronzo nei 50 dorso.

Hanno brillano le staffette maschili faentine nella categoria Esordienti C: vittoria per la 4 per 25 misti con Leonardo Rondinini, Marco Pini, Davide Montevecchi e Gianni Lombardi; secondo posto per la 4 per 25 stile libero con Gianni Lombardi, Samuele Ricci, Diego Panzavolta e Davide Montevecchi.

Gli agonisti delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores erano in gara al Campionato Regionale Assoluto di nuoto in vasca lunga sabato 24 e domenica 25 alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna. Al momento non sono ancora state pubblicate le classifiche di squadra; per quanto riguarda invece i piazzamenti individuali, i migliori sono stati il quarto posto per Giada Minelli (Cadetti, 2008) nei 200 farfalla e il quinto per Penelope Sangiorgi (Seniores, 2007) nei 100 dorso.

Nell’ambito della kermesse ravennate nel 2° Meeting Aquatica il Nuoto Sub Faenza si è classificato 16° su 38 società partecipanti ed ha registrato due terzi posti: quello di Giada Minelli nei 400 misti e quello di Fabio Passanti (Cadetti, 2007) nei 200 dorso.

Nel settore della pallanuoto, la squadra Ragazzi Under 14 è tornata in acqua domenica scorsa in trasferta contro Riccione nell’ambito della 2^ giornata di andata nel Girone G della 2^ fase del Campionato regionale Fin, incassando una sconfitta per 12 a 11, che ha lasciato un po’ di rammarico. “Abbiamo disputato una buona partita – commenta coach Sasha Bandini – e combattuto fino alla fine, anche se all’inizio del terzo quarto eravamo sotto di 4 reti. La reazione al passivo è stata buona, poi hanno deciso gli episodi. Abbiamo sbagliato un tiro di rigore e due situazioni di contro fuga e dormito su qualche goal degli avversari”. Nel prossimo turno i faentini riceveranno Ravenna nel derby provinciale domenica 8 febbraio alle 10.

Sconfitti anche i più grandi della formazione mista Master che giovedì 22 gennaio ha perso per 6 a 25 ospitando Riccione nella 5^ giornata del Campionato Emilia-Romagna Uisp; il riscatto è atteso per lunedì 2 febbraio alle 21.30 quando alla piscina del Bowling di Ronta saranno ospiti della Nuotando Cesena.