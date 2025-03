Il secondo weekend delle finali del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC) in quel di Carpi ha confermato l’ottima condizione degli atleti del Nuoto Sub Faenza i quali hanno fornito riscontri cronometrici oltre le aspettative. Alberto Fabbri (Ragazzi, 14 anni) ha ribadito il suo stato di grazia vincendo nei 200 metri farfalla e nei 200 misti dove ha centrato il tempo limite per partecipare ai Criteria nazionali Giovanili a cui era già qualificato per i 100 farfalla, inoltre si è piazzato terzo nei 100 stile libero. In campo femminile brilla ancora Linda Martelli (Ragazzi 1) che ha sbaragliato la concorrenza nei 100 rana, mentre Penelope Sangiorgi (Cadette) ha ottenuto il secondo posto nei 200 dorso. Ora al Nuoto Sub Faenza si attendono le graduatorie nazionali che indicheranno i qualificati per i Criteria oltre a Fabbri già sicuro in due gare.

Per i bambini della categoria Esordienti C domenica scorsa era in programma alla piscina comunale “Amedeo Ruggi” di Imola la 3^ prova del 46° Campionato regionale Libertas Propaganda dove Alice Farneti (2017) ha vinto nei 25 metri dorso in 24”40 davanti a Rita Aurora Fiorentini (2017) staccata di un secondo; nei 25 rana Alice si è piazzata seconda e Rita Aurora terza. Un bel secondo posto è stato conquistato dalla staffetta 4 per 25 stile libero composta da Vittoria Nonni, Rebecca Fregnani, Anita Sani e Anna Giulia Morsiani. In campo maschile due medaglie di bronzo sono state conquistate da Leonardo Rondinini (2017) nei 25 dorso e da Marco Pini (2017) nei 25 rana.

Sabato pomeriggio e domenica prossimi 22 e 23 marzo allo Stadio del Nuoto di Riccione diversi atleti del Nuoto Sub Faenza parteciperanno alla finale del Torneo Invernale Fin per Esordienti A e B.

Non si smentiscono le nuotarici e i nuotatori Master del Nuoto Sub Faenza che in 17 al 9° Trofeo Fanatik Team in vasca corta alla piscina comunale di Forlì hanno fatto incetta di medaglie con una quantità di podi mai registrata: 23 ori, 6 argenti e 4 bronzi. Hanno vinto Gabriella Garavini (M60) nei 50 farfalla, nei 50 e nei 100 stile libero; Sofia Salaroli (M25) nei 100 rana e nei 100 misti; Gaia Gionta (M20) nei 100 misti e nei 100 stile libero; Federica Sfogliaferri (M50) nei 50 stile libero e nei 100 dorso; Elettra Frassineti (M30) nei 50 dorso; Veronica Molnar (M50) nei 50 dorso e nei 50 rana con l’extra dell’argento nei 100 misti. In campo maschile luccicano i tre ori di Stefano Schiumarini (M65) nei 50 dorso, nei 100 rana e nei 100 misti, ma non inferiori sono state le prestazioni di Dylan Tozzi (M30) primo nei 100 farfalla e nei 100 dorso, secondo nei 50 farfalla; di Luca Stroppa (M20) oro nei 100 e 50 rana e argento nei 50 farfalla; di Nicolò Rinaldi (M30) primo nei 50 dorso e secondo nei 50 rana; di Jacopo Budelazzi (M30) vincente nei 100 misti; di Stefano Tummarello (M30) oro nei 100 misti; di Davide Dragoni (M25) vincente negli 800 stile libero; di Emanuele Galaffroni (M25) argento nei 50 dorso e bronzo nei 50 rana; di Edoardo Rimini (M20) secondo nei 50 rana; di Andrea Forni (M40) terzo nei 50 dorso e nei 50 farfalla. Un altro successo è arrivato dalla staffetta mista 4 per 50 stile libero M120 composta da Dylan Tozzi, Sofia Salaroli, Elettra Frassineti e Stefano Tummarello, mentre un bronzo è arrivato dalla staffetta mista 4 per 50 stile libero M200 formata da Stefano Schiumarini, Gabriella Garavini, Veronica Molnar e Jacopo Budelazzi. Il prossimo appuntamento per i Master del Nuoto Sub Faenza è fissato per domenica 30 marzo al 24° Trofeo Nuovo Nuoto nella piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna.

Nel settore della pallanuoto è stata una fine settimana da dimenticare per tutte le squadre del Nuoto Sub Faenza. I Master sono tornati da Modena battuti 17 a 6 dalla Penta; i Ragazzi Under 14 hanno affrontato in casa la corazzata Coopernuoto Carpi che ha vinto per 32 a 6; gli Esordienti Under 12 hanno affrontato di buon piglio il derby in trasferta a Ravenna ma hanno ceduto per 6 a 8, con risultato contestato dai faentini; gli Under 17, ad organico ridotto, erano ad Occhiobello dove con il Dream Sporteam la partita è terminata sul 7 a 7