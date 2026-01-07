Ultimo evento del 2025 in casa del Nuoto Sub Faenza è stata la consegna dei premi “Studio & Sport” e per “Meriti Sportivi”, avvenuta in occasione del 18° Trofeo Sociale di nuoto. Linda Martelli, Penelope Sangiorgi e Alberto Fabbri hanno ricevuto i premi “Studio & Sport” classificandosi in quest’ordine per essersi fatti valere sia in ambito agonistico sia a scuola, avendo ottenuto i punteggi più alti come media fra le 3 migliori prestazioni sportive della scorsa stagione (ad ognuna delle quali viene assegnato un punteggio in base al piazzamento) ed una media ponderata dei voti della pagella scolastica. I premi “Studio & Sport”, consistenti in sconti in ambito sportivo, sono stati messi a disposizione dal Nuoto Sub Faenza e dalla Nuova Co.G.I.Sport. che gestisce le piscine comunali.

A Linda Martelli e ad Alberto Fabbri sono stati assegnati anche i premi per “Meriti Sportivi”, messi in palio dal Nuoto Sub Faenza, consistenti in sconti presso il negozio “Red’s” specializzato in acquatica, strettamente legati al raggiungimento di determinati obiettivi/risultati agonistici, a conferma dell’alto rendimento avuto dai due alfieri della categoria “Ragazzi” nella stagione 2024-2025 conclusasi lo scorso 31 agosto.

Infine un riconoscimento speciale per gli eccellenti risultati scolastici nell’anno 2024-2025 è stato assegnato al nuotatore diciassettenne Giacomo Bandini.

Le premiazioni sono state effettuate dal presidente del Nuoto Sub Faenza Antonio Marcelli e dal vicepresidente Roberto Carboni alla presenza di Michela Bucci, consigliera del Comitato Regionale FIN Emilia-Romagna, e della campionessa faentina Annalisa Nisiro che fece parte della squadra nazionale ai Giochi Olimpici di Seoul 1988.

Riprende intanto l’attività agonistica della società di Faenza rimasta ferma per le festività di Natale e Capodanno. Per nuotatrici e nuotatori delle categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores c’è il 5° Trofeo della Befana (Trofeo FP Trasmissioni) in vasca corta organizzato dalla Rari Nantes Romagna alla piscina comunale di Forlì.

Nel settore della pallanuoto giovanile la formazione Allievi Under 16 è attesa dall’incontro casalingo di sabato 10 gennaio contro l’Ondablu Formigine; la squadra Ragazzi Under 14 tornerà in acqua domenica 11 gennaio per ricevere la Rari Nantes Romagna di Forlì; gli Esordienti Under 12 attendono l’inizio del Campionato regionale, fissato a domenica 18 gennaio con la trasferta a Bologna in casa della Rari Nantes.

Per la formazione mista della pallanuoto Master il prossimo impegno sarà la trasferta di sabato 17 gennaio a Sassuolo per affrontare l’Ondablu Formigine.

Per i Master del nuoto in corsia il prossimo appuntamento sarà al 24° Trofeo “Città di Ravenna” sabato 17 e domenica 18 gennaio in vasca lunga da 50 metri.

Per vedere in competizione invece tutte le sincronette del Nuoto Sub Faenza, bisognerà attendere febbraio, mentre domenica 18 gennaio a Forlì saranno impegnate le ragazze della categoria Esordienti “A”, che per la prima volta gareggeranno nel circuito agonistico.