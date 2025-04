Sono andati a medaglia i portacolori del Nuoto Sub Faenza al 24° Trofeo Nuovo Nuoto per Master in vasca lunga svoltosi domenica scorsa nella piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna. Il bottino è di 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi oltre alla coppa assegnata per la conquista del sesto posto su 50 società partecipanti. Veronica Molnar (categoria M50) ha vinto nei 50 metri stile libero ed è giunta seconda nei 50 dorso; Gabriella Garavini (M60) ha battuto tutte nei 50 farfalla e si è classificata terza nei 50 stile libero; Claudia Emma Pasi (M40) ha preso l’oro nei 50 rana e il bronzo nei 50 stile libero. In campo maschile brilla il doppio oro di Stefano Schiumarini (M65) nei 100 dorso e nei 50 rana; Andrea Forni (M40) ha vinto nei 100 dorso e si è piazzato secondo nei 50 dorso; Luca Stroppa (M20) ha preso la medaglia d’argento nei 100 rana e quella di bronzo nei 50 rana; hanno conquistato un bronzo a testa Stefano Tummarello (M30) nei 100 stile libero ed Emanuele Galaffroni (M25) nei 100 dorso. Le nuotatrici e i nuotatori Master del Nuoto Sub Faenza torneranno a gareggiare con tre iscritti domenica prossima 6 aprile al 6° Trofeo Città di Sassuolo.

Allo Stadio del Nuoto di Riccione in vasca corta da 25 metri sono in corso i Criteria Nazionali Giovanili, da venerdì 28 a domenica 30 marzo per il settore femminile con Linda Martelli in gara e da lunedì 31 marzo a mercoledì 2 aprile per il settore maschile, dove il Nuoto Sub Faenza presenta come atleta di punta Alberto Fabbri (Ragazzi, 14 anni) nei 200 e nei 400 misti oltre che nei 100 e nei 200 farfalla. Per entrambi si tratta della prima esperienza a livello nazionale al primo anno nella categoria Ragazzi. Sabato mattina la fresca campionessa regionale dei 400 misti Linda Martelli (categoria Ragazze 1, classe 2012) ha conquistato il 20° posto in Italia (su 30 concorrenti di Finale) nella sua specialità, piazzandosi 3^ in corsia 3 nella sua terza serie di tre col tempo di 5’26”80, guadagnando quattro posizioni in classifica rispetto ai tempi di iscrizione pre gara.

“Sono contento che, alla sua prima possibilità, Linda sia riuscita a guadagnarsi l’opportunità di partecipare a gare di così alto livello e che si sia comportata così bene – commenta Fabrizio Zani, allenatore della categoria Ragazzi/e del Nuoto Sub Faenza -. E’ una brava atleta, in grado di concentrarsi in allenamento e disponibile al lavoro duro in vasca. Da inizio stagione ha fatto miglioramenti qualitativamente importanti che l’hanno portata fino a qui e, anche se in questa occasione non è riuscita a migliorare il proprio crono che le sarebbe valso una classifica ancora migliore, ritengo l’esperienza dei Criteria assolutamente positiva”.

Lo scorso weekend ha visto tornare ad esibirsi non senza un po’ di emozione le ragazze del nuoto artistico che hanno partecipato al 6° Trofeo Sincronizziamoci Uisp – rappresentativa “Ilario Pontieri” alla piscina comunale di Forlì. Il pomeriggio di sabato è stato dedicato alle più piccole delle categorie Esordienti C, B ed A. E’ d’argento il Trio Esordienti C con Frediana Barcaru, Olivia Cavina ed Elena Ragazzini, mentre il Duo composto da Frediana Barcaru e Olivia Cavina ha ben meritato la medaglia di bronzo; le loro compagne Vittoria Vespignani e Alyssa Bucci hanno conquistato un buon quinto posto. Una medaglia di bronzo è arrivata dal Trio Esordienti B con Amanda Baracani, Emma Iovine Morigi e Sofia Cartilari. Il Trio Esordienti A con Sofia Bertaccini Vittoria Cioffi Sofia Guerrini ha ottenuto la piazza d’onore, il Trio con Giulia Assirelli, Sofia Ferrucci, Elena Pederzoli ha messo al collo la medaglia di bronzo. La domenica del 6° Trofeo Sincronizziamoci Uisp ha visto scendere in acqua le categorie Ragazze, Juniores e Master: per il Nuoto Sub Faenza si sono distinte Anna Pederzoli e Rebecca Liverani nel Solo Ragazze.

Il prossimo impegno delle sincronette faentine è al 4° Trofeo Fin a Cesena domenica 13 aprile dove saranno in gara le Esordienti A, B e C.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Under 17 ha ricevuto domenica mattina la Valmar Novafeltria nell’ambito dell’8^ giornata della 1^ fase del Campionato regionale Uisp aggiudicandosi l’incontro col risultato di 28 a 7. Domenica prossima alle 14 per la 9^ giornata gli Under 17 riceveranno l’Unisport Carpi. Nel primo pomeriggio è toccato agli Esordienti Under 12 fare da padroni di casa agli ospiti dello Sport Center Parma per la gara valevole per la 1^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato Emilia-Romagna Fin. La vittoria è andata per 7 a 6 agli emiliani al termine di una gara bella ma condita da diverse occasioni da gol sprecate dai faentini, i quali torneranno a giocare per la 2^ giornata domenica 13 aprile in orario ancora da definire alla piscina Dogali di Modena per affrontare la Penta. Sempre domenica scorsa a metà pomeriggio è stata la squadra Ragazzi Under 14 ad ospitare la Coop Parma per la partita valevole per la 4^ giornata del Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin. L’assenza di quattro giocatori titolari ha pesato sulla pesante sconfitta per 3 a 19; sono stati impiegati tre giocatori Under 12 di cui uno è rimasto infortunato verso la fine della gara con una frattura a un dito in seguito ad una scorrettezza di un avversario. Nella 5^ giornata i Ragazzi Under 14 sono attesi dal derby provinciale a Ravenna domenica 13 aprile alle 15.

La tormentata stagione della squadra Master ha visto l’ennesimo rinvio di una partita: i faentini non hanno giocato giovedì scorso in casa contro la Nuotando Cesena e, al netto di eventuali recuperi saranno in trasferta martedì 8 aprile alle 21 per affrontare la Waterpolo Forlì nell’ambito della 4^ giornata di ritorno del Girone B del Campionato Uisp Emilia-Romagna.