Valanghe di medaglie per i nuotatori giovani e Master del Nuoto Sub Faenza nello scorso weekend, dove anche le ragazze dell’artistico hanno avuto belle soddisfazioni.

Sono saliti in 19 sul podio, e qualcuno anche tre volte, conquistando 9 medaglie d’oro le atlete e gli atleti agonisti del Nuoto Sub Faenza delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi al 4° Trofeo Motion, meeting Fin-Aics che si è svolto domenica scorsa alla piscina comunale di Forlì e che offriva l’ultima possibilità per fare registrare tempi validi per la conquista delle Finali del Campionato regionale di Categoria in Vasca Corta (CRCVC).

Ecco i piazzamenti ottenuti dalle portacolori della società di Faenza: Benedetta Donati (2008, 1° 100 stile libero, 1° 200 stile libero, 1° 200 misti); Angelica Donati (2008, 1° 100 rana, 2° 50 rana, 2° 200 rana, 2° 200 misti); Giulia Fiorentini (2009, 1° 100 misti, 3° 200 dorso); Sofia Boschi (2013, 2° 200 stile libero, 2° 200 farfalla, 3° 100 farfalla); Penelope Sangiorgi (2007, 2° 200 stile libero, 2° 100 farfalla); Giada Minelli (2008, 2 ° 200 farfalla, 3° 200 misti); Anna Della Monica (2012, 2° 200 rana); Linda Martelli (2012, 2° 200 misti); Beatrice Tambini (2011, 3° 200 farfalla); Marta Zini (2012, 3° 50 rana).

Ottimi risultati anche in campo maschile: Jacopo Satanassi (2009, 1° 100 stile libero, 1° 200 stile libero, 3° 50 stile libero); Fabio Passanti (2007, 1° 50 dorso, 3° 100 dorso, 3° 200 dorso); Filippo Cartilari (2010, 1° 200 dorso); Lorenzo Dotti (2009, 2° 50 dorso, 3° 100 dorso); Mattia Pini (2008, 2° 200 farfalla); Luca Balestri (2008, 3° 50 stile libero, 3° 100 stile libero, 3° 100 farfalla); Francesco Fiorentini (2007, 3° 100 stile libero, 3° 50 dorso); Alessio Lombardi (2012, 3° 100 misti); Edoardo Ragazzini (2012, 3° 200 misti).

Il Nuoto Sub Faenza si è piazzato al 5° posto nella classifica a squadre, mentre è ottimo il 4° posto sia per Anna Bolzon sia per Jacopo Satanassi nella spettacolare “Australiana”; inoltre sono stati migliorati diversi primati personali che dovrebbero assicurare un buon numero di partecipanti alle Finali del CRCVC in programma a Riccione nei giorni 7, 8, 14 e 15 marzo. Le classifiche definitive per la composizione delle Finali dovrebbero essere pubblicate entro questa settimana.

Al Campionato regionale Master di nuoto Fin andato in scena a Riccione, dove era iscritto un migliaio di atleti, il Nuoto Sub Faenza che ha partecipato con 18 elementi ha conquistato 10 titoli regionali, 7 medaglie d’argento e 8 di bronzo.

Silvia Calderoni (categoria M50) ha vinto nei 100 metri farfalla e nei 50 rana; Sofia Salaroli (M25) è d’oro nei 100 misti e argento nei 200 rana con il miglior punteggio super master della società 918/1000; Elettra Frassineti (M30) è campionessa nei 50 dorso e seconda nei 100 misti; la veterana Laura Rava (M80) ha preso l’oro nei 50 dorso; Annamaria Chillemi (M45) è argento nei 100 misti e bronzo nei 50 farfalla; Veronica Molnar (M55) si piazza terza nei 50 dorso.

In campo maschile Alessandro Amadei (M40) è campione nei 50 dorso e nei 50 farfalla; ugualmente Stefano Schiumarini (M65) si è aggiudicato l’oro nei 100 misti e nei 50 dorso; Luca Stroppa (M20) ha vinto nei 200 rana ed è arrivato secondo nei 100 rana; Stefano Tummarello (M30) ha conquistato l’argento nei 200 stile libero; Nicolò Rinaldi (M30) è secondo nei 50 dorso; si sono piazzati al terzo posto Sebastiano Schiumarini (M60) nei 50 dorso; Dylan Tozzi (M30) nei 100 misti, Giacomo Oriani (M35) nei 100 farfalla, Davide Ranieri (M20) nei 100 misti, Matteo Cristofori (M20) nei 100 dorso.

Entusiasmanti le staffette del Nuoto Sub Faenza andate a podio: la (M120 mista) con Elettra Frassineti, Sofia Salaroli, Giacomo Oriani e Dylan Tozzi ha conquistato l’argento a pochissimi decimi di secondo dal primo posto nei 4 x 50 misti; la M200 mista con Alessandro Amadei, Stefano Schiumarini, Annamaria Chillemi, Veronica Molnar ha centrato il terzo posto nei 4 per 50 misti.

Il prossimo appuntamento per i Master del Nuoto Sub Faenza sarà domenica 15 marzo al 10° Trofeo Fanatik Team nella piscina comunale di Forlì.

Le sincronettedel Nuoto Sub Faenza erano impegnate domenica 22 febbraio su due fronti: a Casalecchio di Reno nel bolognese al 19° Trofeo Uisp “Città di Casalecchio” con le atlete delle categorie Ragazze e Juniores che hanno portato i programmi liberi di Solo, Duo, Trio e Squadra; a Ravenna alla piscina comunale “Gianni Gambi” al 4° Campionato regionale Fin Agonismo di nuoto artistico con le Esordienti A, le quali hanno gareggiato sempre negli Obbligatori.

Per le atlete Juniores allenate da Michela Vendemiati quella di Casalecchio era la prima gara stagionale: era anche la prima volta nel Solo per Lucrezia Liverani classificatasi 14^, mentre Maria Sole Renzi ha ottenuto un buon 10° posto; il Duo Cicognani-Spada si è piazzato 13°, il Duo Bubani-Pederzoli 14°, il Duo Luccaroni-Renzi 7°; la squadra Juniores è giunta 11^. Le atlete della categoria Ragazze allenate da Anita Ambrogi hanno ottenuto il 18° posto nella classifica a squadre, mentre il Trio Valtancoli-Romano-Camminata si è preso l’11° posto; è un buon punto di partenza il 21° posto nel Solo di Anna Margherita Fiorentini, al primo anno in questa categoria.

A Ravenna i migliori piazzamenti fra le Esordienti A faentine, allenate da Asia Quadalti ed Anita Ambrogi, sono stati quelli di Ludovica Bambi 23^ e di Ines Maria Fabbri 26^ su un totale di 64 iscritte. Non sono state ottenute altre convocazioni per i Campionati Nazionali Primaverili di Ostia, però hanno migliorato il loro punteggio rispetto alla gara di gennaio: Gulia Assirelli, Elena Pederzoli e Vittoria Dall’Agata.

Domenica prossima 1 marzo con le Esordienti C allenate da Asia Quadalti e le Esordienti B allenate da Michela Vendemiati saranno in gara a Forlì per il 2° Trofeo Fin Propaganda portando gli Obbligatori e la Squadra a programma tecnico per entrambe le categorie.