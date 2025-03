Portano a casa belle medaglie le giovani nuotatrici e i giovani nuotatori delle categorie Esordienti A e B del Nuoto Sub Faenza dalla finale del Torneo Invernale Fin che si è svolta tra sabato e domenica scorsi a Riccione. Elena Coveri (Esordienti B2, 2015) si è piazzata seconda nei 50 rana e terza nei 100 misti; Sophie Tassinari (Esordienti A1, 2014) ha conquistato l’argento nei 200 stile libero; Emma Alpi (Esordienti B2, 2015) si è classificata terza nei 50 farfalla e nei 100 farfalla. In campo maschile Simone Lippi (Esordienti B1, 2015) ha preso la piazza d’onore nei 100 rana e il terzo posto nei 50 rana; Christian Della Monica (Esordienti B1, 2015) ha fatto un tris di quarti posti, sempre sfiorando il podio, nei 50 farfalla, nei 100 farfalla e nei 100 misti. Nella classifica a squadre il Nuoto Sub Faenza si è piazzato 13° sulle 38 partecipanti, migliorando di una posizione il risultato del 2024. Ora si attendono le classifiche per categoria e sesso stilate dalla Federnuoto, che designeranno le 8 squadre designate a partecipare al Torneo a Squadre, in programma a Carpi il 6 aprile.

Allo Stadio del Nuoto di Riccione in vasca corta da 25 metri è ormai tempo di Criteria nazionali Giovanili, da venerdì 28 a domenica 30 marzo per il settore femminile e da lunedì 31 marzo a mercoledì 2 aprile per il settore maschile, dove il Nuoto Sub Faenza presenterà come atleta di punta Alberto Fabbri (Ragazzi, 14 anni) nei 200 misti e nei 100 farfalla.

Il prossimo appuntamento per i Master del Nuoto Sub Faenza è fissato per domenica 30 marzo al 24° Trofeo Nuovo Nuoto in vasca lunga nella piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna.

Nel settore del nuoto artistico la società di Faenza è reduce dal “Trofeo Sincro per Tutti” di Cesenatico dove hanno gareggiato le piccolissime “sincro base” nate nel 2017: un bel gruppo di reclute fresche, partite in questa avventura lo scorso settembre. Le “cucciole” impegnate erano Sofia Losito, Gaia Assirelli, Victoria Emiliani, Vittoria Chiarini, Margherita Borioni, Cecilia Calderoni, Beatrice Zaccarini e Alessandra Bragonzoni. “Sono state bravissime e concentrate – commentano le allenatrici -; hanno dato il massimo e, soprattutto, si sono divertite. Sono bimbe che si allenano 45 minuti due volte alla settimana e questa era la loro prima gara. Non potevamo essere più orgogliose”.Sabato 29 e domenica 30 a Forlì le ragazze di tutte le categorie saranno impegnate al 6° Trofeo “Sincronizziamo” Uisp.

Nel settore della pallanuoto giovanile lo scorso weekend non ha visto la disputa di gare ufficiali e ci si proietta alla prossima fine settimana. Gli Under 17 giocheranno in casa domenica 30 alle 10.30 ospitando la Valmar Novafeltria nell’ambito dell’8^ giornata della 1^ fase del Campionato regionale Uisp. La squadra Esordienti Under 12 attende per domenica 30 alle 14.30 lo Sport Center Parma per la gara valevole per la 1^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato Emilia-Romagna Fin. I Ragazzi Under 14riceveranno sempre domenica 30, ma alle 16.30, la Coop Parma per la partita valevole per la 4^ giornata del Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin.

Per i bambini dell’Acquagoal che aspirano a entrare nelle formazioni giovanili la scorsa domenica ha visto la partecipazione di otto elementi del Nuoto Sub Faenza al 6° Concentramento Uisp in quel di Bologna: con squadre composte da sei giocatori hanno disputato mini incontri per la durata complessiva di circa un’ora e mezza. “La squadra è già ben affiatata – commenta coach Giulia Bonoli -: i ragazzi giocano ‘di squadra’ e si sono divertiti tra la soddisfazione dei tanti genitori presenti”.