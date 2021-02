Dopo cinque mesi di soli allenamenti sono tornati alle competizioni i nuotatori Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 ed hanno portato a casa un bottino di 14 vittorie, 7 secondi posti ed un terzo posto al Campionato Regionale F.I.N., che si è disputato domenica scorsa allo Stadio del Nuoto di Riccione con gare a ritmo serrato che hanno visto impegnati circa 300 atleti.

La società di Faenza, che aveva iscritto 12 concorrenti, ha visto le splendide riconferme delle sue nuotatrici. Laura Margotti (categoria M35) ha sbaragliato la concorrenza nei 100 metri dorso e nei 50 stile libero, Gabriella Garavini (M55) ha vinto nei 100 stile libero e si è classificata seconda nei 50 farfalla, Veronica Molnar (M50) è stata la migliore nei 100 misti e ha acciuffato la piazza d’onore nei 50 dorso, Nadia Cerchierini (M25) è salita sul gradino più alto del podio nei 100 rana e sul secondo nei 50 stile libero, Vania Chiozzini (M25) ha battuto tutte nei 100 misti ed ha centrato la seconda piazza nei 50 dorso. La categoria M25 ha visto due ottimi debutti per il Centro Sub Nuoto con Elettra Frassineti, vincitrice nei 100 stile libero e terza nei 50 farfalla, e con Anna Busa prima nei 50 farfalla.

In campo maschile va registrato il doppio successo di Dylan Tozzi (M25) nei 200 misti e nei 50 dorso, mentre Samuele Bubani (M30) ha vinto nei 100 rana ed è giunto secondo nei 50 stile libero, Giacomo Orani (M30) è giunto primo nei 100 farfalla e secondo nei 50 rana. Unico a cimentarsi nei 400 metri stile libero, Leopoldo Liverani (M30) ha conquistato un ottimo secondo posto, mentre Alessandro Amadei (M35) ha esordito col botto vincendo nei 100 stile libero e nei 50 farfalla.

“Consideriamo questa manifestazione come la ripartenza alle gare per i Master del Centro Sub Nuoto – commenta Stefano Schiumarini, responsabile del settore, ma anche nuotatore spesso vincente, al momento a riposo a seguito di un infortunio extrasportivo -: infatti è passato un anno esatto dal nostro ultimo appuntamento agonistico, che era proprio il Campionato Regionale F.I.N. del 2020. Ora tutti noi ci auguriamo di tornare a gareggiare con più frequenza, perché se ne sente la mancanza, e sarebbe un segnale verso il ritorno alla normalità”.

Le nuotatrici e i nuotatori delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores allenati da Marco Fregnani saranno invece impegnati domenica prossima, ancora a Riccione, nell’ultima giornata della seconda prova del Campionato Regionale di Categoria in vasca corta.