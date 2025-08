Dopo quattro anni di crescita ed evoluzione, il progetto Across Me diventa Across Time, un passo importante verso un’esperienza condivisa in cui il tempo passato in mare acquista valore e significato.

Dal 23 al 31 agosto Cervia ospita Across Time 2025, nove giorni dedicati al nuoto, allo sport, al benessere e alla tutela dell’ambiente. L’obiettivo è raggiungere 200 ore di nuoto complessive, coinvolgendo nuotatori di ogni livello, appassionati e atleti locali, con la partecipazione delle squadre ufficiali di Cervia: Cervia Nuoto, Cervia Man, Romagna Triathlon e Domani Arriva Sempre.

Ogni partecipante con un’iscrizione unica potrà nuotare ogni volta che lo desidera nell’arco dei nove giorni e per ogni ora che nuoterà 5,00 € saranno devoluti a Sea Shepherd Italia per sostenere le operazioni di recupero delle reti fantasma, pericolose trappole della pesca illegale che continuano a minacciare la fauna marina.

Il tratto di mare sarà tracciato da tre boe, a delineare un perfetto triangolo lungo la costa. All’interno di questo spazio simbolico, ogni bracciata diventerà un gesto concreto di attenzione e consapevolezza verso il pianeta blu.

Il quartier generale sarà presso il Bagno CerviAmare, a Cervia, centro operativo dell’evento, dove sarà possibile iscriversi, ricevere tutte le informazioni e partecipare alle attività organizzate a terra.

Accanto al nuoto, Across Time propone ogni giorno iniziative aperte a tutti, tra cui sessioni di yoga sulla spiaggia, allenamenti funzionali all’aperto, presentazioni di libri, incontri con atleti e attivisti, oltre a momenti musicali e di socialità, per nutrire corpo e mente e vivere appieno il contatto con l’ambiente marino.

Tra i tanti eventi da sottolineare vi è la partecipazione di Daniel Fontana, primo italiano a vincere un Ironman, che il 30 agosto nuoterà con i partecipanti e condividerà il suo percorso sportivo e umano. Al contempo, Cristina Chiuso, ex campionessa olimpica, presenterà il suo libro “Con la testa sott’acqua” e guiderà un momento di riflessione sul legame tra sport, mente e identità.

Across Time è un invito aperto a tutti: un’esperienza che unisce sport, emozione, consapevolezza e impegno. È un racconto collettivo fatto di gesti semplici e potenti, una comunità che nuota insieme per un futuro più pulito.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor che credono nella visione del progetto. Un ringraziamento speciale va a Styma S.r.l. Società Benefit – Consulenza Energetica, Biovale – Integratori Alimentari, Just U Studio e al Comune di Cervia, che supportano con convinzione questa sfida ambientale dall’inizio del progetto Across Me.

Per iscriversi: www.keepsporting.com oppure direttamente sul posto.

PROGRAMMA ACROSS TIME 2025

Dal 23 al 31 agosto | Bagno CerviAmare – Cervia

Across Time è un percorso di nove giorni tra mare, sport e consapevolezza. Ogni giornata sarà scandita da momenti in acqua e attività a terra, per vivere il mare in modo autentico e profondo.

Il programma prende il via venerdì 23 agosto alle ore 12:00 con l’inizio ufficiale del nuoto. Da quel momento si potrà nuotare liberamente, giorno e notte, lungo un triangolo di boe tracciato in mare. È l’invito a tuffarsi, a esserci, a scegliere il mare come spazio di connessione e impegno.

Sabato 24 agosto sarà interamente dedicato al nuoto. Una giornata per lasciarsi alle spalle la terra ferma, entrare in acqua e nuotare senza interruzione, ognuno secondo il proprio ritmo.

Domenica 25 agosto, alle ore 19:00, si terrà una speciale sessione di yoga al tramonto, condotta da Petra sulla spiaggia di CerviAmare. Un momento di respiro profondo e orizzonte aperto, per lasciarsi guidare dal ritmo del mare.

Lunedì 26 agosto, alle ore 18:00, Sea Shepherd Italia condurrà un incontro dedicato alla protezione del mare, un’occasione per conoscere più da vicino l’impegno di chi ogni giorno si batte per difendere gli oceani. A seguire, la serata proseguirà con il concerto dal vivo di Corally Music: musica che accarezza le onde, da ascoltare in riva al mare.

Martedì 27 agosto si aprirà con una pratica di yoga alle ore 8:00, guidata da Jessica dello studio Just U. Alla sera, alle ore 19:00, si potrà partecipare a un allenamento bodyweight con Martina – Mimarti, un’esperienza di forza, energia e connessione con sé stessi.

Mercoledì 28 agosto, alle ore 18:00, sarà protagonista Cristina Chiuso, ex campionessa olimpica, con la presentazione del suo libro “Con la testa sott’acqua”. Un racconto intenso sul rapporto tra sport, mente e identità, condiviso attraverso la sua storia personale.

Giovedì 29 agosto, alle ore 9:00, torna l’allenamento bodyweight con Martina – Mimarti. La giornata si concluderà alle ore 18:00 con lo speech motivazionale di Daniel Fontana, che parlerà del suo legame con l’acqua, dello sport vissuto fino in fondo e del coraggio che serve per continuare a nuotare.

Venerdì 30 agosto, alle ore 10:00, sarà proprio Daniel Fontana, primo italiano a vincere un Ironman, a nuotare insieme ai partecipanti. Un’occasione preziosa per condividere in acqua il suo percorso sportivo e umano.

Sabato 31 agosto, alle ore 12:00, si concluderanno ufficialmente le 200 ore di nuoto. Alle ore 18:00, un aperitivo finale offrirà l’occasione per ritrovarsi e brindare a un’esperienza unica, vissuta insieme.