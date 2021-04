Alle prime luci di lunedì 26 personale in forza all’ufficio Polizia Giudiziaria e Pronto Intervento della Polizia Locale di Ravenna, coadiuvati dai colleghi dell’ufficio Edilizia Ambiente e Benessere Animale, e alla Sezione Informatori, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di dimora nei Comuni della Provincia di Ravenna, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari Corrado Schiaretti su proposta del Pubblico Ministero Angela Scorza, a carico di M.P., classe 1989 senza fissa dimora sul territorio italiano da diversi anni e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e per detenzione di sostanze stupefacenti. La misura cautelare a suo carico è stata valutata come necessaria per tentare di arginare l’abituale attività delittuosa messa in atto nella città di Ravenna da M.P., in compagnia di altre tre persone: la banda ha messo a segno più di sette episodi di furto aggravato di velocipedi, poi rivenduti tramite annunci pubblicati sui più importanti social network.

Le attività d’indagine messe in campo dagli agenti del Comando di Polizia Locale, coordinate dal Pubblico Ministero, sono partite a settembre 2020, al fine di contrastare ed arginare il dilagante fenomeno del furto di biciclette.

Effettuando uno studio delle denunce presentate all’Ufficio di Polizia Giudiziaria, gli agenti si sono concentrati su sei episodi, constatando che, oltre alla zona nella quale erano avvenuti questi furti, vi erano altre caratteristiche comuni: in particolare, l’elevato valore economico delle biciclette rubate e la loro appartenenza a studenti minorenni che, durante l’orario scolastico, le parcheggiavano nelle adiacenze delle scuole.

Fondamentale strumento utilizzato a supporto delle indagini è stata la rete di telecamere di videosorveglianza, sia privati, sia pubblici, relativi ai luoghi in cui i furti risultavano essere stati commessi. Dalla visione dei filmati gli agenti della Sezione Indagini, hanno verificati che i furti venivano realizzati anche in pieno giorno, sempre dagli stessi soggetti, con modalità omogenee, preordinate e concordate fra i corresponsabili. I membri del gruppo effettuavano un sopralluogo preliminare, a piedi, per verificare la presenza di biciclette e per selezionare gli obiettivi, poi entravano in azione con ruoli precisi, che prevedevano sempre la presenza di almeno un individuo che svolgeva la funzione di palo e di un altro che si occupava dell’effrazione del catenaccio (con tronchesi) e dell’asportazione del veicolo.

M.P. è stato individuato come responsabile di almeno sette diversi casi di furto aggravato e per tale motivo, su proposta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso la misura cautelare a suo carico. Le indagini sono ancora in corso, per definire le posizioni dei collaboratori del sodalizio criminale.

La svolta nelle attività di ricerca di M.P. (formalmente persona irreperibile e senza fissa dimora sul territorio nazionale), è avvenuta poche settimane fa, quando a seguito di diversi servi mirati di controllo del centro storico da parte del personale in borghese della Sezione Indagini, l’uomo è stato visto e riconosciuto, e a seguito di un difficile pedinamento gli agenti sono riusciti a identificare una possibile abitazione dove era entrato. Successivi controlli hanno permesso di appurare che M.P. soggiornasse nella casa insieme ad altre persone che in realtà risultavano avere altre residenze. Per questo motivo i controlli messi in campo dalla Polizia Locale nella mattinata di lunedì hanno permesso di accertare diverse irregolarità di tipo alloggiativo e in materia edilizia.

Agli accertamenti svolti presso l’abitazione ha partecipato anche personale della Guardia di Finanza con unità cinofile.